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«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?
В Пермской хоровой капелле мальчиков прошел 8-й краевой фестиваль-конкурс певческого искусства мальчиков и юношей «Соловьи Прикамья». Музыканты от 7 до 18 лет соревновались в двух номинациях: «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль».
Мальчишкам, поющим про Маршала Жукова, не больше двенадцати лет, но они уже гордо называют себя «Патриотами России» - так называвется их вокально-инструментальный ансамбль. На конкурсе «Соловьи Прикамья» юные музыканты и певцы исполнили две композиции.
Несмотря на неоднократные выступления, каждый раз ребята волнуются, как первый. Для барабанщиков самое сложное всегда шагать в ритм.
Переживают, конечно же, и родители, наблюдая за выступлениями из зала или в коридоре, где на экране шла онлайн-трансляция конкурса. Людмила Хворостяная пришла поддержать внука Игната.
Людмила Хворостяная: "Волнуемся, конечно, мы очень хотим, чтобы наш ансамбль победил, взял какой-то приз, стали, может быть, лауреатами".
Ожидания оправдались. Ансамбль детской музыкальной школы №7г. Перми стал лауреатом 2 степени в младшей группе. Всего в этой возрастной категории соревновались 12 коллективов, в юношеской - четыре.
Василий Грачев, Председатель жюри фестиваля-конкурса «Соловьи Прикамья», художественный руководитель Хорового училища им. Глинки (г.Санкт-Петербург):
- В репертуаре у каждого у нас патриотическое произведение. Я считаю, что это правильно, особенно сейчас, особенно мальчишкам. Что мне сразу понравилось, это отношение мальчишеское, не просто стоят и поют, а есть какое-то свое отношение. Меня всегда это трогает и это очень ценно.
Вокальные состязания прошли и среди солистов в номинациях народное, академическое и эстрадное пение. Все исполнители - исключительно мальчишки от 7 до 12 лет. В этом и заключается изюминка краевого фестиваля-конкурса «Соловьи Прикамья».
Лариса Носкова, Заслуженный работник культуры РФ, директор Пермской хоровой капеллы мальчиков: "Уверенность, самостоятельность, выразительность воспитывается как раз при пении мальчика. И мы решили эту традицию воспитания вокального обучения расширить в рамках географии Перми и края, и за его пределом".
В восьмом фестивале-конкурсе певческого искусства мальчиков и юношей «Соловьи Прикамья» приняли участие более 70 солистов и более 15 ансамблей из Перми, Пермского района и других территорий края. Конкурсные прослушивания длились два дня, также для ребят члены жюри провели увлекательные мастер-классы.
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