Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»
Пермский театр "У Моста" дает премьерные спектакли "Три сестры". Реквзит и костюмы подбирались так, чтобы достоверно отразить эпоху, хотя сейчас многие постановщики сознательно уходят от декораций. Художественный руководитель "У Моста" Сергей Федотов против такой позиции. Почему?
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