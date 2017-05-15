Вслед за нарциссами в Перми начали распускаться тюльпаны. Яркие бутоны можно увидеть на дамбе Старцева-Чкалова и улице Ленина. У разных многолетников свой период цветения, поэтому на протяжении всего лета они будут сменять друг друга. Сейчас пришло время нарциссов и тюльпанов. Также с начала июня начнется высадка однолетников – в этом году улицы города украсят более миллиона цветов. В парках и на городских улицах зацветут бегонии, бархатцы, петунии, цинерарии, сальвии и другие сорта цветов, подходящих для высадки в городских условиях.