Как накопить на мечту?
В центре городской культуры прошел фестиваль финансовой грамотности "Семья считает" - это не только лекции, мастер-классы, но и первое в России ремонтное кафе, куда любой желающий мог принести свои вещи, чтобы их починили.
Здесь же проходит бесплатная ярмарка детских вещей. Любой может принести свои вещи и обменяться с другими посетителями.
Помимо этого запланирована лекция-дискуссия, где филологи, историки и экономисты обсудят поведение литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.
Анна Городилова, участник фестиваля финансовой грамотности: "Мы попробовали на практике посмотреть, как заполнять в программе, которая в свободном доступе находится на сайте налоговой инспекции, декларацию".
В Пермском государственном университете прошла лекция Дианы Сорк, адвоката, председателя коллегии адвокатов Московской области, одного из лучших специалистов в России по защите прав потребителей. А в Пермском педагогическом университете для студентов прошел мастер-класс по тому, как монетизировать свой талант.
Алексей Курносов, организатор фестиваля финансовой грамотности: "Спектр очень широкий, начиная от лекции, которая посвящена, как разобраться с долговой историей, заканчивая психологической лекцией по культуре потребления".
На фестивале можно узнать, как выбрать и получить кредит, и нужен ли он вообще, как накопить на мечту, расплатиться с долгами, превратить хобби в бизнес.
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