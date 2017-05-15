В центре городской культуры прошел фестиваль финансовой грамотности "Семья считает" - это не только лекции, мастер-классы, но и первое в России ремонтное кафе, куда любой желающий мог принести свои вещи, чтобы их починили.

Здесь же проходит бесплатная ярмарка детских вещей. Любой может принести свои вещи и обменяться с другими посетителями.

Помимо этого запланирована лекция-дискуссия, где филологи, историки и экономисты обсудят поведение литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.

Анна Городилова, участник фестиваля финансовой грамотности: "Мы попробовали на практике посмотреть, как заполнять в программе, которая в свободном доступе находится на сайте налоговой инспекции, декларацию".

В Пермском государственном университете прошла лекция Дианы Сорк, адвоката, председателя коллегии адвокатов Московской области, одного из лучших специалистов в России по защите прав потребителей. А в Пермском педагогическом университете для студентов прошел мастер-класс по тому, как монетизировать свой талант.

Алексей Курносов, организатор фестиваля финансовой грамотности: "Спектр очень широкий, начиная от лекции, которая посвящена, как разобраться с долговой историей, заканчивая психологической лекцией по культуре потребления".

На фестивале можно узнать, как выбрать и получить кредит, и нужен ли он вообще, как накопить на мечту, расплатиться с долгами, превратить хобби в бизнес.