«Лесной Воробей» - уборка леса может стать праздником
В Перми прошел экологический фестиваль «Лесной воробей», главным событием которого стала уборка леса в Орджоникидзевском районе Перми. Организаторы подготовили развлекательную программу.
Экологический фестиваль «Лесной воробей» стартовал в кинотеатре «Премьер». Правда, его основной площадкой все-таки стала лесная поляна.
«Лесной Воробей» - это не просто субботник, хотя, безусловно, уборка леса - его главная задача. Фестиваль задуман как своеобразный экологический праздник. Для участников выступали поэты, барды и музыканты, работала полевая кухня и настоящий кинотеатр под открытым небом. Всех неравнодушных горожан ждали 13 мая в районе деревни Турбино, что в Орджоникидзевском районе Перми.
Максим Воробей, организатор экологического фестиваля «Лесной Воробей»: "В прошлые фестивали мы ликвидировали старые свалки. Мы не разбегались по всему лесу, а ликвидировали конкретные очаги. Сейчас мы эту площадку почистили и у нас есть возможность рассредоточиться по площади и пройти весь массив".
Фестиваль в этом году поддерживает одна из пермских компаний по переработке мусора. А это значит, что собранные в лесу пластиковые бутылки, различные этикетки и даже автомобильные покрышки превратят в тротуарную плитку, утеплитель и жидкое топливо.
В программе фестиваля - стрельба из арбалетов, экомаркет, чаепитие и представление работ пермских мастеров и ремесленников.
Таким образом, казалось бы, на первый взгляд обычная уборка леса превратилась в настоящий фестиваль с просмотром кинофильмов, с прослушиванием песен, с полевой кухней и палаточным лагерем.
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