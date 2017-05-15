«Лесной Воробей» - уборка леса может стать праздником

В Перми прошел экологический фестиваль «Лесной воробей», главным событием которого стала уборка леса в Орджоникидзевском районе Перми. Организаторы подготовили развлекательную программу.

Экологический фестиваль «Лесной воробей» стартовал в кинотеатре «Премьер». Правда, его основной площадкой все-таки стала лесная поляна.

«Лесной Воробей» - это не просто субботник, хотя, безусловно, уборка леса - его главная задача. Фестиваль задуман как своеобразный экологический праздник. Для участников выступали поэты, барды и музыканты, работала полевая кухня и настоящий кинотеатр под открытым небом. Всех неравнодушных горожан ждали 13 мая в районе деревни Турбино, что в Орджоникидзевском районе Перми.

Максим Воробей, организатор экологического фестиваля «Лесной Воробей»: "В прошлые фестивали мы ликвидировали старые свалки. Мы не разбегались по всему лесу, а ликвидировали конкретные очаги. Сейчас мы эту площадку почистили и у нас есть возможность рассредоточиться по площади и пройти весь массив".

Фестиваль в этом году поддерживает одна из пермских компаний по переработке мусора. А это значит, что собранные в лесу пластиковые бутылки, различные этикетки и даже автомобильные покрышки превратят в тротуарную плитку, утеплитель и жидкое топливо.

В программе фестиваля - стрельба из арбалетов, экомаркет, чаепитие и представление работ пермских мастеров и ремесленников.

Таким образом, казалось бы, на первый взгляд обычная уборка леса превратилась в настоящий фестиваль с просмотром кинофильмов, с прослушиванием песен, с полевой кухней и палаточным лагерем.