Программа «Городская среда»: многие не успели подать заявки
В Пермском крае потратят почти 800 миллионов рублей на благоустройство городской среды. На эти цели краевая казна выделит 300 с лишним миллионов рублей, а из федерального бюджета регион получит еще 400. Всего на реализацию программы "Городской среды" в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения. На площадке общероссийского народного фронта в Пермском крае совместно представителями ТОСов, городской властью обсуждали реализацию подобных проектов.
Геннадий Сандырев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае: "В этом процессе проблема, что очень сжатые сроки. Порой жители не успевают быстро подать заявки, опять же повторюсь, что это первый год реализации этого проекта, надеюсь, что в следующие годы будет проще, только все спустилось в январе, и до марта надо было подать, конечно, многие не успели".
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