В Перми изъяли контрафактные телефоны

В Перми полицейские изъяли контрафактные телефоны. Под подозрение попал один из отделов цифровой техники, расположенный на улице 25 Октября. Полицейские установили, что реализуемая здесь продукция имеет признаки подделки. На ней размещено изображение, сходное с зарегистрированным товарным знаком известного производителя. Сотовые телефоны в количестве 42 штук были изъяты и направлены на исследование. Экспертиза показала, что это контрафакт. Ущерб, причиненный правообладателю составил свыше 1 млн 300 тысяч рублей. По факту незаконного использования товарного знака возбуждено уголовное дело. В настоящий момент полицейские устанавливают покупателей торговой точки, которые приобрели контрафактные телефоны.