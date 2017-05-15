Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В Перми изъяли контрафактные телефоны →

В Хохловке прошел День сева

Смотреть

день сева

Посеешь в пору - соберешь зерна гору. День сева - один из самых ответственных и торжественных в земледельческом году, поэтому первый сеятель выходит в поле в праздничной белой или красной рубашке. На груди у него висит лукошко с семенами. Кирилл Шитов впервые участвует в таком обряде.

Кирилл Шитов, эко-волонтер: "Я считаю, что данный обряд носит большое значение с точки зрения культуры, отдания дани предкам".

Отдать дань предкам на посевную в Хохловку приехал и Евгений Пугин. Ему такая работа знакома с детства. С папой ходил на сеялки в деревне. Сеяли хлеб, на хлебе и жили, рассказывает молодой человек.

Евгений Пугин, сеятель: "Хлеб для этого праздника сеяли издревле, это новая жизнь, новые корни".

В весенней обрядности главное место занимало яйцо - это символ плодородия. Его разбрасывали по полю вместе с первой горстью зерна. Зерно готовили заранее, во время праздника Пасхи. Согласно всем правилам старинного русского обряда в Хохловке сегодня засеяли два поля.

сев

На территории музея сегодня посеяли 7 зерновых культур: овес, ячмень, пшеницу, подсолнечник, несколько видов льна. Кстати, последний сеять должны исключительно девушки, разбрасывать семена нужно равномерно, с тайной неслышной молитвой.

Процесс посевной контролируют аграрии, ведь чтобы получить хороший урожай, почву нужно правильно подготовить.

Любовь Фалалеева, доцент кафедры общего земледелия и защиты растений ПГСХА: "Посев этих культур проводится ранний, при температуре +1…+2 градуса температура почвы должна быть".

Хохловка

Чтобы гости Хохловки смогли собрать первые снопы, организаторы «Камвы» и аграрии в течение двух месяцев будут следить за полем. Жатва запланирована на конец июля, именно в конце этого месяца состоится фестиваль этнических культур и праздник нового хлеба. Тогда-то и станет ясно, насколько хлеб, выращенный по русским обычаям, вкуснее.

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Культура

Опубликовано: 15.05.2017 в 11:26 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Хорошей погоды ждать не стоит

Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»

Пермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветеранов

Внимание: ограничение движения в Перми

Александр Сокуров показал пермским студентам «Фауста»

Триумф обмана: Пайщики готовят заявление в Генпрокуратуру

Теодор Курентзис: «Музыка - это эсперанто ангелов»

Театральный сквер скоро преобразится


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В Перми изъяли контрафактные телефоны →

Обратите внимание

в Перми

В Перми изъяли контрафактные телефоны

Ущерб, причиненный правообладателю составил свыше 1 млн 300 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
смотреть читать15.05.2017 в 11:50
Метки: в Перми, Общество

В Хохловке прошел День сева

День сева - один из самых ответственных и торжественных в земледельческом году. На территории Хохловки посеяли сразу семь зерновых культур.
смотреть читать15.05.2017 в 11:26
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Культура

Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В Перми инспекторы ГИБДД активно штрафуют инструкторов автошкол за то, что те позволяют курсантам выезжать на запрещенные улицы.
смотреть читать15.05.2017 в 10:58
Метки: в Перми, Общество

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?
смотреть читать15.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, в России, Общество

Дома Перми украсят стихи

На пермских домах вместо не всегда приличных надписей баллончиками появятся стихи известных поэтов.
смотреть читать15.05.2017 в 09:56
Метки: в Перми, Общество, Культура

в России

В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?
смотреть читать15.05.2017 в 10:37
Метки: в Перми, в России, Общество

Сто одёжек - и все без застёжек

Мы решили вспомнить о том, что капуста не только хороша на столе, но и имеет весьма интересную историю.
читать14.05.2017 в 14:02
Метки: в России, СМИ, Общество

Была я балерина

На экранах кинотеатров – долгожданный фильм Валерия Тодоровского о балете «Большой». Это не единственный случай, когда профессиональные танцовщицы становятся актрисами...
читать14.05.2017 в 10:03
Метки: Кино, в России, СМИ, Культура

Судьбоносные двойки Гоши Куценко

Учился Гоша Куценко всегда хорошо, но знаковой цифрой в его судьбе стала именно двойка.
читать13.05.2017 в 17:11
Метки: Кино, СМИ, Общество, в России

Стас Пьеха: Жизнь на преодолении

Стас Пьеха знает, что такое житейские трудности. К своим 36 годам певец успел преодолеть...
читать13.05.2017 в 14:06
Метки: в России, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

В Перми изъяли контрафактные телефоныВ Перми изъяли контрафактные телефоны

В Хохловке прошел День севаВ Хохловке прошел День сева

Кому мешают учебные авто на улицах Перми?Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В России запретили называть детей нелепыми именами-числамиВ России запретили называть детей нелепыми именами-числами

Глава края берет на заметку проблемы Коми-Пермяцкого округаГлава края берет на заметку проблемы Коми-Пермяцкого округа

Дома Перми украсят стихиДома Перми украсят стихи

Инструктор автошколы обманул курсантов-двоечниковИнструктор автошколы обманул курсантов-двоечников

В Прикамье клещи покусали более тысячи человекВ Прикамье клещи покусали более тысячи человек

Никита Пресняков готовит свадьбу на 200 человекНикита Пресняков готовит свадьбу на 200 человек

Сто одёжек - и все без застёжекСто одёжек - и все без застёжек

Была я балеринаБыла я балерина

Полина Гагарина скрывала беременность из-за мошенниковПолина Гагарина скрывала беременность из-за мошенников

Судьбоносные двойки Гоши КуценкоСудьбоносные двойки Гоши Куценко

Стас Пьеха: Жизнь на преодоленииСтас Пьеха: Жизнь на преодолении

Байки из «Следа»Байки из «Следа»

Хорошей погоды ждать не стоитХорошей погоды ждать не стоит

Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотностиСемья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»

Завершено расследование дела об отравлении школьников в УдмуртииЗавершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии

Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»

Пермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветерановПермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветеранов

Внимание: ограничение движения в ПермиВнимание: ограничение движения в Перми

Переселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплылиПереселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплыли

Путешествующее по миру пианино сделает остановку в ПермиПутешествующее по миру пианино сделает остановку в Перми

В Перми на один день откроется ремонтное кафеВ Перми на один день откроется ремонтное кафе

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru