В Хохловке прошел День сева





Посеешь в пору - соберешь зерна гору. День сева - один из самых ответственных и торжественных в земледельческом году, поэтому первый сеятель выходит в поле в праздничной белой или красной рубашке. На груди у него висит лукошко с семенами. Кирилл Шитов впервые участвует в таком обряде.

Кирилл Шитов, эко-волонтер: "Я считаю, что данный обряд носит большое значение с точки зрения культуры, отдания дани предкам".

Отдать дань предкам на посевную в Хохловку приехал и Евгений Пугин. Ему такая работа знакома с детства. С папой ходил на сеялки в деревне. Сеяли хлеб, на хлебе и жили, рассказывает молодой человек.

Евгений Пугин, сеятель: "Хлеб для этого праздника сеяли издревле, это новая жизнь, новые корни".

В весенней обрядности главное место занимало яйцо - это символ плодородия. Его разбрасывали по полю вместе с первой горстью зерна. Зерно готовили заранее, во время праздника Пасхи. Согласно всем правилам старинного русского обряда в Хохловке сегодня засеяли два поля.

На территории музея сегодня посеяли 7 зерновых культур: овес, ячмень, пшеницу, подсолнечник, несколько видов льна. Кстати, последний сеять должны исключительно девушки, разбрасывать семена нужно равномерно, с тайной неслышной молитвой.

Процесс посевной контролируют аграрии, ведь чтобы получить хороший урожай, почву нужно правильно подготовить.

Любовь Фалалеева, доцент кафедры общего земледелия и защиты растений ПГСХА: "Посев этих культур проводится ранний, при температуре +1…+2 градуса температура почвы должна быть".

Чтобы гости Хохловки смогли собрать первые снопы, организаторы «Камвы» и аграрии в течение двух месяцев будут следить за полем. Жатва запланирована на конец июля, именно в конце этого месяца состоится фестиваль этнических культур и праздник нового хлеба. Тогда-то и станет ясно, насколько хлеб, выращенный по русским обычаям, вкуснее.