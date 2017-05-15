В Хохловке прошел День сева
Посеешь в пору - соберешь зерна гору. День сева - один из самых ответственных и торжественных в земледельческом году, поэтому первый сеятель выходит в поле в праздничной белой или красной рубашке. На груди у него висит лукошко с семенами. Кирилл Шитов впервые участвует в таком обряде.
Кирилл Шитов, эко-волонтер: "Я считаю, что данный обряд носит большое значение с точки зрения культуры, отдания дани предкам".
Отдать дань предкам на посевную в Хохловку приехал и Евгений Пугин. Ему такая работа знакома с детства. С папой ходил на сеялки в деревне. Сеяли хлеб, на хлебе и жили, рассказывает молодой человек.
Евгений Пугин, сеятель: "Хлеб для этого праздника сеяли издревле, это новая жизнь, новые корни".
В весенней обрядности главное место занимало яйцо - это символ плодородия. Его разбрасывали по полю вместе с первой горстью зерна. Зерно готовили заранее, во время праздника Пасхи. Согласно всем правилам старинного русского обряда в Хохловке сегодня засеяли два поля.
На территории музея сегодня посеяли 7 зерновых культур: овес, ячмень, пшеницу, подсолнечник, несколько видов льна. Кстати, последний сеять должны исключительно девушки, разбрасывать семена нужно равномерно, с тайной неслышной молитвой.
Процесс посевной контролируют аграрии, ведь чтобы получить хороший урожай, почву нужно правильно подготовить.
Любовь Фалалеева, доцент кафедры общего земледелия и защиты растений ПГСХА: "Посев этих культур проводится ранний, при температуре +1…+2 градуса температура почвы должна быть".
Чтобы гости Хохловки смогли собрать первые снопы, организаторы «Камвы» и аграрии в течение двух месяцев будут следить за полем. Жатва запланирована на конец июля, именно в конце этого месяца состоится фестиваль этнических культур и праздник нового хлеба. Тогда-то и станет ясно, насколько хлеб, выращенный по русским обычаям, вкуснее.
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