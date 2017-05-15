Кому мешают учебные авто на улицах Перми?

В Перми инспекторы ГИБДД активно штрафуют инструкторов автошкол за то, что те позволяют курсантам выезжать на запрещенные улицы. Учебным машинам в Перми можно ездить не везде. Однако, разобравшись в ситуации, корреспондент пришел к выводу, что здесь по-своему правы и инспекторы, и инструкторы.

Долго ждать не пришлось. Ровно через три минуты, после того как экипаж ГИБДД занимает позицию на Южной Дамбе, по которой учебная езда запрещена, приближается автомобиль с буквами «У» на кузове. Инспектор поднимает жезл.

Ученик в данной ситуации не виноват, это ведь инструктор прокладывает маршрут. Полный список магистралей, по которым учебная езда запрещена, включает 30 улиц. Главный критерий - сильная загруженность, ученики на этих дорогах могут создать дополнительные проблемы.

Транспортный переход Старцева-Чкалова давно уже стал по современным меркам очень загруженной магистралью, но в списке его нет, а значит, ученикам здесь проезжать можно совершенно спокойно. В полиции в данное время как раз готовятся поправки, призванные актуализировать перечень запретных улиц.

Но именно по этим улицам проходят экзаменационные маршруты. Поэтому автошколы именно на них стараются "натаскать" учеников. Результат экзаменов будет лучше, а значит, и рейтинг школы выше.

Андрей Смышляев, инструктор: "В автошколе ездят в легких условиях, по улицам, по которым не запрещена езда, а потом права получает и попадает в условия, в которых раньше никогда не бывал. Он, может, и знает, как по правилам нужно проехать, но на практике не сталкивался, и теряется и попадает в ДТП".

Впрочем, в ГИБДД другое мнение. Правила, мол, везде одинаковые, что в переулках или на тихих улицах, что на магистралях. Ориентируются в ведомстве на статистику.

Алексей Трясцын, заместитель начальника РЭО ГИБДД управления МВД России по г. Перми: "Мы проводим статистику по ДТП с участием водителей, стаж которых не превышает двух лет. 18 ДТП произошло в прошлом году и 20 в этом году".

В итоге несколько инструкторов получили штраф в пятьсот рублей. Это стоимость одного занятия, которых в день может быть до десяти.