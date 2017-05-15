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В России запретили называть детей нелепыми именами-числами

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дети

Всю неделю в пермских ЗАГСах ждали какой-то специальной бумаги из Москвы с четкими указаниями к действию, в связи с президентским указом, касающимся детских имен. Документ опубликован на сайте Кремля.  Зачем государство решило ограничить родительскую фантазию?

Летчик Капитанович, Джордж Вашингтон, Айфон Станиславович. Кому-то такие странные имена дали при рождении, а кто-то, по всей видимости, отдал дань моде самостоятельно. Пермячка с необычным именем Сталина такое получила в честь подруги матери. Все обошлось детскими дразнилками.

Сталина Матюшева: "Обзывали Столичная водка, Сталинград. С 16 лет я поняла, что очень круто, когда такое имя. Люди помогли. Все вокруг стали восхищаться".

имя

А вот первенцу московских художников не так повезло. Ребенку с именем БОЧ рВФ 260602 - что обозначает «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002, отказывали в регистрации. К слову, с мая фантазию и креативность родителей закон все же ограничит, правда, частично.

Федеральный закон О внесении изменений в статью 58 Семейного кодекса РФ и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»: «Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака дефис, или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы».

В пермских ЗАГСах комментировать закон не стали, официальные документы еще не пришли. А вот в миграционной службе все подтвердили.

УФМС России по Пермскому краю: "В загсе ребенка не запишут. Мы не работаем по этическим соображениям, у нас есть указы, есть распоряжения, регламенты".

закон

Психологи также на стороне закона. По их мнению, такими выдумками самоутверждаются именно родители.

Елизавета Валина, семейный психолог: "Не думают о том, что ребенку с этим жить. Насколько ему подойдет имя, насколько он будет соответствовать этому имени. Не будет ли он предметом издевательств, насмешек".

Но закону вряд ли удастся утихомирить оригинальность в полной мере. Будущего гражданина не запрещено называть именем киногероя или в честь хобби. Да и клавиатурой или иным неодушевленным предметом назвать никто не запретит. Но в жизни таким детям будет определенно непросто.

Статистика говорит, что людям с простыми звучными имена - такими как Саша или Маша - проще общаться с людьми, их лучше запоминают, да и по жизни им идти намного легче.

Кстати, у Сталины двое детей и зовут их просто - Роман и Дарина. И, по мнению девушки, сейчас эти простые русские имена на фоне экзотических выглядят намного оригинальнее.

Метки: в Перми, в России, Общество

Опубликовано: 15.05.2017 в 10:37 в рубрике - Новости телеканалов

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