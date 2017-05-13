К сожалению, хорошей погоды ждать не стоит. Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют только понижение температуры. Арктические массы воздуха, которые до сих пор господствовали над западной части страны, постепенно перемешаются на Урал. Температура в Перми установится на отметке + 5 градусов, по ночам ожидаются заморозки.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "По северу края ожидаются более неблагоприятные погодные условия с прохождением циклона, соответственно усиление ветра, осадки в виде снега. И холода продлятся у нас предварительно не меньше 4 дней".