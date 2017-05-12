Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»

В Пермском Доме художника открылась персональная юбилейная экспозиция Рустама Исмагилова - автора известного памятника «Пермяк – соленые уши» и памятника, посвященного 120-летию пермского водопровода.

Один из ведущих мастеров Пермского края, автор знаменитого «Пермяка – соленые уши» и памятника, посвященного 120-летию пермского водопровода. В его творческом багаже десятки крупных авторских работ, выполненных в технике масляной живописи, в керамике, стекле, но главный материал в его жизни - металл.

Рустам Исмагилов, художник-скульптор: "Металл я давно люблю, мне интересно с ним работать, я его чувствую, я его понимаю, и он мне отвечает взаимностью".

Выставка в Доме художника посвящена 40-летию Рустама Исмагилова и 20-летию его творческой деятельности. Первая скульптура, выполненная в 1997 году, встречает гостей еще у входа. В центре зала почетное место заняла масляная работа. Куратор выставки, по совместительству отец Рустама Исмагилова, с гордостью рассказывает, что сын написал ее в 13 лет.

Равиль Исмагилов, куратор выставки: "Я очень рад, что сын у меня сделал такие красивые работы. И смог так прекрасно выставиться на своей первой персональной выставке".

Гайки, детали двигателя, старая швейная машина, полотно лопаты и просто железки в руках мастера превращаются в произведения искусства. Такая любовь к металлу, а точнее даже к металлолому, появилась случайно, рассказывает художник.

Рустам Исмагилов, художник-скульптор: "В деревне у нас была заброшенная кузница, старая, покривившаяся. И в тот момент времени я очень увлекался ковкой, попытался там поработать в этой кузнице".

Мастерская Рустама Исмагилова и сейчас находится на том же месте, в деревне Козырята Кунгурского района. Секрет магии его произведений знает маленькая помощница, дочь скульптора.

Алсу Исмагилова, дочь Рустама Исмагилова: "Он меня сам иногда спрашивает, как можно поступить. Он даже мне иногда разрешает с металлом играть, и я строю свои маленькие уникальные вещи".

Алсу Исмагилова уверена, что каждая папина работа оживает после ее завершения и поэтому так нравится зрителям. Сама же девочка планирует продолжить известную творческую пермскую династию и стать знаменитым модельером-дизайнером.