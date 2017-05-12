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Пермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветеранов

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Сыстеров

Учитель физкультуры гимназии №7 Сергей Сыстеров стал трехкратным победителем Всемирных Игр Ветеранов по лёгкой атлетике, это аналог Олимпиады для профессионалов кому за 30. Грандиозный по количеству участников форум в Новой Зеландии собрал в этом году 26,5 тысяч спортсменов из 100 стран мира. 

Сергей Сыстеров, трехкратный победитель Всемирных Игр Ветеранов 2017 года: "Всю жизнь живу высокой мечтой. Какую пользу принести от своего рождения до тризны. Я даже умирал за финишной чертой, во имя прославления Отчизны... И это случилось в 2005 году в Испании, когда врачи меня долго-долго восстанавливали. Но выжил".

После 8 лет серьёзной сердечной болезни Сергей Сыстеров вернулся к активной жизни и любимой спортивной ходьбе. К чемпионским титулам добавились победы на главных мировых и европейских форумах. А в этом году 59-летний атлет стал трехкратным победителем Всемирных Игр ветеранов. Пермский ходок завоевал золотые награды на дистанциях 1,5, 3 и 5 тысяч метров. И финишировал пятым на пробной для себя беговой трассе в кросс- кантри.

спортсмен

Сергей Сыстеров, трехкратный победитель Всемирных Игр Ветеранов 2017 года: "Конкуренция жесточайшая, но 2-е место занял тоже мой товарищ, который, кстати, тоже из Перми. Рашид Мухтасаров. Мы с ним в тандеме и работали. Все попытки соперников отвергали".

Под опекой учителя физкультуры среднее и старшее звено Гимназии №7. Наглядный пример спортсмена-энтузиаста вдохновляет учащихся на регулярные победы в городских Спартакиадах. Стоит ли говорить, как любят дети своего наставника, который помимо общефизической подготовки не словом, но делом учит важнейшему жизненному принципу: не сдаваться.

Александр Семеряков, ученик Сергея Сыстерова, КМС по тхэквандо: "Он хорошо мотивирует. Когда даже сил уже не остаётся, ему главное не какой- то результат. Ему главное прогресс. То есть если даже у тебя что-то не получается, но ты стараешься. Он часто оценку ставит за старание".

С не меньшей гордостью чемпион рассказывает об отвоёванном и на морально- волевых построенном школьном стадионе.

Сергей Сыстеров, трехкратный победитель Всемирных Игр Ветеранов 2017 года: "Было неверие многих людей о том, что это у нас случится и получится. Тем не менее, это получилось. 3-4 года пришлось работать с депутатским корпусом, с людьми высокого уровня, чтобы проллобировать этот вопрос. Получилось".

А ещё появились прыжковая зона приземления, барьеры и прочий инвентарь. Настоящая спортивная Мекка ребят с Вышки-2, вдохновлённых поэтом и школьным учителем физкультуры Сергеем Сыстеровым.

Метки: в Перми, Спорт, Общество, Образование

Опубликовано: 12.05.2017 в 17:30 в рубрике - Новости телеканалов

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