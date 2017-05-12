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Внимание: ограничение движения в Перми

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дорога

12 мая с 22.00 часов в Перми временно закроют движение на перекрестке улиц Ленина и Крисанова. В связи с этим изменится движение троллейбусного маршрута №5 и автобусных маршрутов, проходящих через этот перекресток. Подробности на сайте gortrans.ru. До 15 мая специалисты планируют выполнить плановую замену участка тепловой сети протяженностью более 70 метров. После завершения ремонта ресурсоснабжающая организация будет обязана выполнить комплекс работ по благоустройству, в том числе восстановить почти 400 кв. м асфальтового покрытия. Коммунальная авария здесь уже вносила свои коррективы в схему движения городского транспорта 2 мая.

Также будет ограничено движение транспорта по улице Луначарского с полуночи 13 мая и до 15 числа. Дорогу частично перекроют на участке от 32-го до 34-го дома. Проезжая часть будет сужена наполовину. Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, закрытие будет связано с проведением работ по строительству водопровода.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.05.2017 в 17:09 в рубрике - Новости телеканалов

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