Александр Сокуров показал пермским студентам «Фауста»
В Пермь приехал обладатель "Золотого Льва" Венецианского кинофестиваля, один из ста лучших режиссеров мира по версии европейской киноакадемии Александр Сокуров. Он известен по фильмам «Отец и сын», «Русский ковчег», «Телец», «Фауст». Одним из увлечений режиссера стало развитие музейного движения в мире. Заслуженный деятель культуры встретился с главой региона Максимом Решетниковым, чтобы обсудить поддержку музеев Пермского края.
Максим Решетников, глава Пермского края: "И молодежь, и подростки понимали и принимали страницы этой истории. Это наша история. Мы не должны от нее отворачиваться, закрывать глаза. Очень важно, чтобы эта традиция была продолжена".
Также состоялась встреча режиссера со студентами. В стенах кинотеатра «Премьер» он рассказал о кинообразовании в провинциях и презентовал кинокартину «Фауст», получившую «Золотого Льва». Фильм на немецком языке, снятый по первой части одноименной трагедии Гете, не выходил в широкий прокат в России. Как признался Александр Сокуров, в Перми он уже во второй раз и отметил, что город изменился до неузнаваемости.
Александр Сокуров, российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации: "Сегодня город до неузнаваемости изменился. Широкие улицы, в хорошем состоянии центр города. Приятно видеть, что сохраняются старинные здания".
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