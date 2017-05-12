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Триумф обмана: Пайщики готовят заявление в Генпрокуратуру

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дом

Обманутые пайщики ЖСК «Триумф. Квартал 2» готовят заявление в Генпрокуратуру. Как сообщает портал properm.ru, люди получили ответ из прокуратуры Индустриального района, которая совместно с Минстроем и Министерством ЖКХ Пермского края провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Ответ их не устроил, поскольку так и не определена сумма ущерба, нанесенного покупателям квартир. 14 мая пайщики проведут внеочередное собрание, где выберут новое руководство ЖСК. Пока люди пытаются сами разобраться в проблеме.

- Посмотрите, какая у нас трагедия, посмотрите, что мы теряем свои дома. У нас тут есть матери, которые продали последнюю квартиру, сейчас снимают!

Этой реплике соответствует история Марии - матери четверых детей. Муж остался дома с малышами, а женщина присоединилась к митингующим. Квартиру теперь снимают, а их дом застыл на стадии готовности в 30%.

Мария Зеленина: "Мы вложили туда материнский капитал, чтобы обеспечить детей жильём. Своего жилья на данный момент у нас нет. Я понимаю, что сейчас мы остаёмся без квартиры и без денег".

"Триумф. Квартал-2" в Индустриальном районе Перми несостоявшиеся жильцы называют Триумфом обмана. Удачное расположение и привлекательные цены определили выбор семьи Согориных, когда те решили разменять жильё. Здесь, на 16-м этаже, должна была быть квартира родителей, а буквально по соседству - квартира дочери. Теперь вместо домов - два котлована. И денег нет. При этом срок сдачи - июнь 2017 года.

Классик

По мнению экспертов, застройщик - строительная компания "Классик" - сразу пошёл по пути обмана, правда, неочевидного: покупатели квартир в этих домах не участники долевого строительства, а члены жилищно-строительного кооператива. По сути, они являются инвесторами. А застройщик - только подрядчиком, пусть и генеральным. И если дольщики могут ссылаться на 214-й федеральный закон и имеют хоть какие-то гарантии, члены ЖСК сами несут ответственность за результат. Но ведь первые дома в этом квартале построили - говорят люди. Плюс понадеялись на чиновников, которые выдавали разрешительные документы.

Ирина Согорина: "Многодетная семья - без отца дети растут, хотели квартиру купить - вложили маткапитал. Как же их тогда проверяют? Потому что материнский капитал мы сдали, была проверка. Как проверяют, если денег уже нет, все разворовано".

Недостроенными остались 5 секций жилого комплекса. При этом за каждую из квартир люди заплатили стоимость, пусть и ниже среднерыночной, но в полном объёме. По факту - деньги оказались у подрядчика и, по мнению членов ЖСК, были выведены, работы не выполнены, а отвечают за всё сами пайщики.

Виктор Согорин: "За прошлый год  на 2 ома наш кооператив потратил 723 млн рублей. Воровство налицо".

дом

И если "Триумф. Квартал 2" постоянно на слуху, всеми забытыми оказались члены ЖСК "Дом на Норильской". Его также строила компания "Классик", работы начались довольно бодро. Сейчас стройматериалы вывозят с площадки, говорят пайщики, сваи стоят в воде, а вход никак не охраняется.  При этом на руках у пайщиков минимум документов. Люди начинают штурмовать офис продаж, который переехал с улицы Ленина на Усольскую. Однако секретарь отключает телефон, а сотрудники разбегаются - говорят, им нечего сказать.

митинг

Зато обманутым людям есть что сказать - плакатов на митинге было не менее сотни. Одна из надписей перекликалась с названием шествия "Бессмертный полк" - участники митинга назвали себя полком бездомным. Поддержать их приехали покупатели квартир в других жилых комплексах - "Пермские высоты" и "Живаго", которые также начинала возводить, а затем бросила стройку компания "Классик".

Эксперты назвали ситуацию грядущим социальным взрывом, ведь без квартир и без денег рискуют остаться полторы тысячи человек. К чему готовиться, не знали и полицейские - на митинге работали десятки правоохранителей, которых привезли на двух автобусах.

Эта площадка была выбрана не случайно - в Арбитражном суде прошли слушания по признанию банкротами ЖСК "Триумф. Квартал 2" и "Триумф. Квартал 2, вторая очередь". Люди с такой постановкой вопроса не согласны, ведь тогда завершить строительство станет делом почти нереальным. Нужно искать другой выход.

арбитражный суд

Дмитрий Романов: "Нам компания "Классик", по крайней мере "Триумфу" должна определенную сумму денег - от 250 до 280 млн рублей. Этой суммы достаточно будет для частичной достройки, но хотя бы какой-то. Остальное, в принципе небольшую сумму пайщики готовы даже и сами внести".

Если ЖСК всё-таки введут в процедуру банкротства, прогнозы юристов пессимистичные.

Станислав Шестаков, юрист: "Либо создание ЖСК и достройка объекта опять же за счёт самих граждан с выплатой дополнительных средств, скорее всего, сопоставимых с уже выплаченной суммой. Либо продажа того, что есть у ЖСК и распределение этих денег".

Однако пока взаимопонимания нет даже внутри самого ЖСК: коллектив раздирают внутренние конфликты. А между тем, по закону, обязательства по достройке лежат исключительно на плечах членов кооператива.

Сергей Синюшов, председатель ЖСК "Триумф. Квартал 2": "В текущий момент у нас около 360 паёв не реализовано, не возведенные секции "М" и "Н". Представляете, как 360 человек в одно русло направить? А пока не будет единой позиции, мы достроить не сможем".

продажи

Рассмотрение дела о банкротстве перенесли на 29 мая. Компания "Классик" продолжает продавать ещё не построенное жильё, а пермяки - его покупать. Взялись за новый дом квартала, здесь даже ведутся работы, но как считают хозяева недостроев - только для виду. Но, несмотря на шумиху, за последние недели уже продано более 20 квартир.

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 12.05.2017 в 15:20 в рубрике - Новости телеканалов

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