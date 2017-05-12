Теодор Курентзис: «Музыка - это эсперанто ангелов»

Оркестр «MusicAeterna» под управлением Теодора Курентзиса открывает биеннале в Венеции. На своем дебютном концерте музыканты исполнят Первую симфонию Густава Малера. "Новости культуры" записали интервью с маэстро. Одной из тем стала также премьера оперы «Богема».

"Богема "- опера в четырёх актах композитора Джакомо Пуччини. Впервые она была представлена публике 1 февраля 1896 года в туринском оперном театре. В этот вечер зрители холодно встретили эту постановку. Да и критики отнюдь не были единодушны в выражении симпатии к ней. Один из них зашел настолько далеко, что назвал ее «пустой, совершенно инфантильной», но как показывает история, бывает, что критики ошибаются. 4 мая в Пермском театре оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса состоялась премьеры оперы «Богема» и с оглушительным успехом и при полном зале опера шла 4 дня подряд.

Теодор Курентзис, художественный руководитель театра и дирижер Пермского театра оперы и балета: "Богема – это очень важный круг людей, который все время продвигают в искусстве. Богема всегда связана с искусством. Поэтому и среди академической музыки существуют богемы, и среди оперных театров существуют богемы. Мы играем эту роль. В нашей роли нет повторения того, что делают большие прославленные театры. Наша роль – давать свет и давать альтернативу, чтобы люди знали, что есть это, но есть и другое. То есть развитие в стране и в культуре должно пойти одновременно в разных направлениях. Должно быть и традиционное поле, должно быть новаторство, должны быть лабораторные работы, экспериментальные работы. Должно быть очень много составляющих. Поэтому когда все делают и стараются, есть пара хороших традиционных театров, есть 50 театров, которые хотят быть большими театрами. А кто будет делать альтернативу? Наш путь – это путь альтернативы, в том смысле, что мы сохраняем и традиционный репертуар. Потому что это важно, чтобы был тоже внутри театра был план А и план Б. Но пропорционально в хорошем смысле мы даем новаторский, прогрессивный, современный театр".

Пермская "Богема" - это почти вавилонская башня. Артисты, которые принимали участие в постановке, говорят на семи разных языках.

Теодор Курентзис, художественный руководитель театра и дирижер Пермского театра оперы и балета: "У музыки, мне кажется, нет национальности. Музыка - это эсперанто ангелов. Это такой язык, благодаря которому человек может найти абсолютную связь с другим человеком, с которым не имеет ничего общего. Например, в музыке японец с бразильцем могут найти уединение и мир, который, может быть, не могут найти в настоящей жизни. Поэтому искусство это то, что объединяет людей. И многонациональность это феномен, который всегда существовал в искусстве. «MusicAeterna» в театре – это единственный многонациональный по-настоящему оркестр в России. И это хороший символ и поддержка России, люди, которые из разных городов приезжают сюда, живут в этом городе, говорят на русском языке, потому что они считают, что здесь идеологически им подходит, чтобы они создали этот музыкальный мир, о котором они мечтают. Россия дает возможность людям разных национальностей освоиться и освоиться в культуре. Это очень важно. И это очень комплиментарно с обеих сторон".

«Богема» - это опера на все времена.

Теодор Курентзис, художественный руководитель театра и дирижер Пермского театра оперы и балета: "Я люблю «Богему», эта музыка создает это поле этого волшебного мира, который был разрушен. Мир, который всегда был «легато», разрушен об углы конструктивизма. Невозвратимые годы ностальгии и сладкого безумия".