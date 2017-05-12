Театральный сквер скоро преобразится

В Перми начали ремонтировать сквер возле Театра оперы и балета. Сейчас работы ведутся со стороны улицы Сибирская, а после 26 мая, по окончании международного Дягилевского фестиваля, стартует ремонт центральной части сквера.

Ремонтные работы идут активно. Началась замена бордюров, старые уже демонтированы, устанавливаются новые. Сейчас ремонтными работами задействована одна третья театрального сквера со стороны улицы Сибирской.

Александр Козенков, глава администрации Ленинского района: "Мы такой ремонт планировали провести. Погода внесла определенные коррективы. Смещался даже субботник на неделю, потому что здесь лежал снег. Мы исходим из того, чтобы к Дягилевскому фестивалю центральная часть будет нетронута, приведем в порядок, все будет подготовлено в сроки".

После завершения Дягилевского фестиваля 26 мая строители начнут двигаться в глубь сквера. Планируется отремонтировать 9 тысяч кв.м тротуарной плитки, полностью заменить бордюры, поменять сломанные скамейки и привести в красивый вид театральный сквер около оперного театра.

В администрации Ленинского района заявили о том, что очень скоро работы со стороны улицы Сибирская будут завершены, и на время прохождения Дягилевского фестиваля ремонтные работы постараются приостановить или минимизировать, для того чтобы не мешать гостям фестиваля и жителям города.