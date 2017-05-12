Родители, закройте окна!

В каждом районе Перми волонтеры раздавали прохожим памятки с телефонами экстренных служб и одной просьбой – закрывайте окна, если в доме ребенок. Казалось бы, это и так должно быть известно каждому, но статистика говорит об обратном.

У детей нет крыльев - утверждение, спорить с которым бесполезно. И именно так назвали свою акцию волонтеры, которые сегодня напоминают родителям - оставлять окна открытыми, если в квартире играет малыш, нельзя ни в коем случае.

Анна Сырчикова и Яна Каменщикова, волонтеры: "Мы раздаем взрослым людям, у которых дети могут быт. У нас 22 точки по всему городу, по три в каждом районе и одна в Новых Лядах, чтобы охватить наибольшую аудиторию".

Сердце сжимается у любого, кто видит подобные кадры. Ребенок на окне, а родителей нет. Интернет пестрит подобными страшными видео. Ситуация в Прикамье - 40 выпавших ребят за последние три года.

Татьяна Кандакова, начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю: "В прошлом году мы зарегистрировали семь случаев таких выпадения из окон, когда детишки погибли. В этом году у нас уже есть один случай - 30 апреля в Кунгурском районе ребенок выпал с третьего этажа, травма серьезная, ребенок в настоящее время находится в больнице".

Наибольшую опасность представляют обычные москитные сетки, ребенок попросту не понимает, что конструкция хлипкая, и может выдавить ее руками наружу. Поэтому сделать безопасными нужно сами окна. Специализированные магазины предлагают как минимум три варианта запорных механизмов. Первый это ключ на ручке, другие два - элементы рамы.

Если призывы к ответственности не сработают, наиболее нерадивых родителей образумить может наказание. По закону от 80 тысяч рублей или года заключения, в зависимости от обстоятельств.

Алексей Жучков, юрист: "Если действия родителей способствовали наступлению трагедии, или если родители могли предотвратить, но не предотвратили этой самой трагедии, не только смерти ребенка, но и получение увечий, то здесь уже родители могут быть привлечены к ответственности".

Для того чтобы не пришлось никого привлекать к ответственности, а дети были в безопасности, в холод и дождь и вышли на улицы волонтеры. Небольшие памятки, которые раздают, это напоминалки, куда звонить, если ЧП все же избежать не удалось.