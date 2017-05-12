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Первыми премьеру «Большого» в Перми увидели балерины

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Большой

В Перми на большие экраны вышел новый фильм Валерия Тодоровского «Большой», повествующий о балетной судьбе танцовщицы Юлии Ольшанской. Актриса, сыгравшая ее роль, действующая балерина Маргарита Симонова. В фильме вообще много чего настоящего.

Даже самому выдающемуся алмазу, чтобы стать бриллиантом, требуется огранка. Для Юли Ольшанской путь на легендарные подмостки Большого театра лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет еще более своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая. Ее, кстати, в новой картине «Большой» режиссера Валерия Тодоровского гениально сыграла Алиса Фрейндлих.

Первыми на премьеру «Большого» в Перми сразу после занятий в хореографическом училище спешат балерины . Переключиться на то, что пришли в кино, а урок закончен, не могут. И сам фильм им этого не позволил ни на секунду.

балет

Виктория Райник, воспитанница Пермского хореографического училища: "В фильме прекрасно показано то, как на самом деле живут артисты балета. Конкуренция на самом деле существует".

Но это и не история про битые стекла в пуантах - такого в фильме нет, впрочем, как и в жизни.

София Тюпа, выпускница Пермского хореографического училища: "Нет, такого на самом деле в балете нет. Очень редко, у нас все хорошо. Все за друг друга, все друг другу помогают".

«Большой» - это история Золушки, талантливой провинциалки, которая стремится стать примой Большого театра. В фильме девушки ищут, находят и используют все способы, чтобы вырваться вперед.

Если присмотреться к афише фильма, то можно заметить на ноге у балерины небольшую татуировку - изображение птицы. Этот символ выбран не случайно, главная героиня фильма знаменита своим прыжком, который преподаватели балета даже называли полетом птицы.

афиша

К слову, Маргарита Симонова, сыгравшая главную роль, балерина настоящая - работает она в варшавском театре, который тоже называется «Большой». И это сразу отметили пермские зрители, знающие не понаслышке, что такое настоящий балет.

Татьяна Логинова и Ольга Кузнецова, зрители: "Мы очень любим балет, часто бываем в Пермском театре оперы и балета. Юрист без искусства не может, мы еще работаем в университете, а каждый преподаватель - это маленькая актриса. Иногда используем и методы балета тоже, фуэте покажешь, и сразу лекция проходит на другом уровне".

Большой

Кстати, сам фильм «Большой» вполне соответствует названию - во-первых, идет он дольше двух часов, и такой хронометраж вытекает из «во-вторых»: по жанру картина - целый «роман-взросление».

Мария Костарева

Метки: в Перми, в России, Кино, Общество

Опубликовано: 12.05.2017 в 10:55 в рубрике - Новости телеканалов

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← Власти пообещали помочь краевому госпиталю для ветеранов войн

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