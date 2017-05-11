Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

6,5 тысяч саженцев кедра раздали пермякам в визит-центре Черняевского леса. И пусть всем желающим таких экологических подарков не хватило, организаторы акции «Миллион деревьев Пермскому краю» услышали только благодарность.

Такого ажиотажа не ожидал никто. Очередь за саженцами кедра в визит-центр Черняевского леса выстроилась на несколько десятков метров. Лесничие говорят, что городским жителям попросту интересно соприкоснуться с природой. Акцию «Миллион деревьев Пермскому краю» уже три года поддерживает предприниматель Александр Брат. Он сам когда-то начал с того, что высадил тысячу деревьев. А теперь миллион - с помощью пермяков - легко.

Александр Брат: "Не массовая посадка, идешь, втыкаешь и садишь тысячами штук, а именно раздаем людям. И каждый саженец получает эту заботу и любовь от конкретного человека. Мы говорим о том, что в этом случае приживаемость гораздо выше".

6 тысяч саженцев кедра, 25 тысяч семян ясеня и три тысячи семян манчжурского ореха раздают абсолютно бесплатно. Но в отношении манчжурского ореха действует одно условие. Не больше трех в одни руки, причем, когда семена уже прорастут, два саженца необходимо точно так же безвозмездно отдать желающим. Энтузиастов такой расклад ничуть не смущает.

Иван Моисеев: "Осенью была раздача желудей данной акции, их одна женщина из Налимихи взяла и вырастила около 100 дубов. Мы их сегодня привезли и раздали людям. Осенью планируем привезти еще каштаны и еще дубы".

Саженцы кедров, чтобы раздать бесплатно, изначально все же покупают. И уже не только один Александр. К примеру, Оксана для нынешней акции приобрела 2,5 тысячи кедров. Когда в питомниках узнают, для чего такое большое количество, отдают со скидкой, все же дело благое.

Оксана Мавлиева: "Не жалко денег. Потрачу еще раз, если нужно будет. Это моя мечта. Не жалко".

Высаживать кедры можно уже сейчас. Лучше подсыпать опила и прикрыть чем-то сверху, ведро или пакет подойдут. Идеально же после заморозков. А до этого времени держать в цветочном горшке на балконе. Важен, как говорят, еще и настрой самого садовода в момент посадки.

Вадим Саначев, участковый лесничий Черняевского леса: "Вы садите около дома, в лесу, на своем участке, где угодно, это не принципиально. Главное условие, чтобы люди, которые берут эти саженцы, за ними ухаживали. И мы были спокойны, что у каждого дерева есть какой-то ответственный человек".

Необходимо, кроме того, обратить внимание, чтобы под тем местом, где высаживается дерево, не проходили коммунальные трубы, а над ним не было электропроводов. Идеальное расстояние между саженцами от трех до пяти метров. Если все эти условия соблюсти, в Прикамье вырастет, как говорят организаторы, зеленый миллион.