Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← На Утином болоте прошел экологический субботник

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке! →

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

Смотреть

кедр

6,5 тысяч саженцев кедра раздали пермякам в визит-центре Черняевского леса. И пусть всем желающим таких экологических подарков не хватило, организаторы акции «Миллион деревьев Пермскому краю» услышали только благодарность.

Такого ажиотажа не ожидал никто. Очередь за саженцами кедра в визит-центр Черняевского леса выстроилась на несколько десятков метров. Лесничие говорят, что городским жителям попросту интересно соприкоснуться с природой. Акцию «Миллион деревьев Пермскому краю» уже три года поддерживает предприниматель Александр Брат. Он сам когда-то начал с того, что высадил тысячу деревьев. А теперь миллион - с помощью пермяков - легко.

Александр Брат: "Не массовая посадка, идешь, втыкаешь и садишь тысячами штук, а именно раздаем людям. И каждый саженец получает эту заботу и любовь от конкретного человека. Мы говорим о том, что в этом случае приживаемость гораздо выше".

6 тысяч саженцев кедра, 25 тысяч семян ясеня и три тысячи семян манчжурского ореха раздают абсолютно бесплатно. Но в отношении  манчжурского ореха действует одно условие. Не больше трех в одни руки, причем, когда семена уже прорастут, два саженца необходимо точно так же безвозмездно отдать желающим. Энтузиастов такой расклад ничуть не смущает.

Иван Моисеев: "Осенью была раздача желудей данной акции, их одна женщина из Налимихи взяла и вырастила около 100 дубов. Мы их сегодня привезли и раздали людям. Осенью планируем привезти еще каштаны и еще дубы".

кедр

Саженцы кедров, чтобы раздать бесплатно, изначально все же покупают. И уже не только один Александр. К примеру, Оксана для нынешней акции приобрела 2,5 тысячи кедров. Когда в питомниках узнают, для чего такое большое количество, отдают со скидкой, все же дело благое.

Оксана Мавлиева: "Не жалко денег. Потрачу еще раз, если нужно будет. Это моя мечта. Не жалко".

Высаживать кедры можно уже сейчас. Лучше подсыпать опила и прикрыть чем-то сверху, ведро или пакет подойдут. Идеально же после заморозков. А до этого времени держать в цветочном горшке на балконе. Важен, как говорят, еще и настрой самого садовода в момент посадки.

Вадим Саначев, участковый лесничий Черняевского леса: "Вы садите около дома, в лесу, на своем участке, где угодно, это не принципиально. Главное условие, чтобы люди, которые берут эти саженцы, за ними ухаживали. И мы были спокойны, что у каждого дерева есть какой-то ответственный человек".

Необходимо, кроме того, обратить внимание, чтобы под тем местом, где высаживается дерево, не проходили коммунальные трубы, а над ним не было электропроводов. Идеальное расстояние между саженцами от трех до пяти метров. Если все эти условия соблюсти, в Прикамье вырастет, как говорят организаторы, зеленый миллион.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2017 в 18:02 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

На Утином болоте прошел экологический субботник

Как избежать квартирной кражи

«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ

Мемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именами

В селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флаги

Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

«Золотой резерв» приносит первые плоды

Тепла не будет еще 2 недели


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На Утином болоте прошел экологический субботник

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке! →

Обратите внимание

в Перми

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

В городской библиотеке имени Бажова специально обученные собаки слушают сказки в исполнении малышей, испытывающих трудности с чтением.
смотреть читать11.05.2017 в 18:23
Метки: в Перми, Общество, Культура

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

6,5 тысяч саженцев кедра раздали пермякам в визит-центре Черняевского леса. Такого ажиотажа не ожидал никто.
смотреть читать11.05.2017 в 18:02
Метки: в Перми, Общество

На Утином болоте прошел экологический субботник

В Закамске это место очень популярно. Утки плавают, чайки летают. Жители приходит сюда отдохнуть и оставляют после себя много мусора.
смотреть читать11.05.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Общество

Миллион цветов для любимой Перми

В этом году улицы Перми украсят более миллиона цветов. Первыми расцвели нарциссы.
смотреть читать11.05.2017 в 17:02
Метки: в Перми, Общество

В Хохловке проходит День сева

Участники праздника сеют пшеницу, овес, ячмень, лен, гречиху, кукурузу и подсолнечник – всего семь культур.
читать11.05.2017 в 16:25
Метки: в Перми, Культура, Общество, в Пермском крае

в России

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России

Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - одна из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?
читать08.05.2017 в 16:01
Метки: в России, СМИ, Общество

Война - не только ордена!

Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты на войне обрели не только ордена и медали, но и…
читать08.05.2017 в 11:04
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Вагончик тронется

Сейчас поездом путешествуют все. Но некоторые поезда еще способны удивить!
читать07.05.2017 в 11:08
Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Всё, что нажито непосильным трудом

6 мая Владимиру Этушу исполняется, как он сам говорит, «без пяти сто». К юбилею мы выяснили, что еще, кроме любви публики, он обрел за долгую жизнь.
читать06.05.2017 в 14:50
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедраЗеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

На Утином болоте прошел экологический субботникНа Утином болоте прошел экологический субботник

Миллион цветов для любимой ПермиМиллион цветов для любимой Перми

В Хохловке проходит День севаВ Хохловке проходит День сева

На матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлагНа матче «Амкар»-«Спартак» ожидается аншлаг

Пермяки собрали тонну вторсырьяПермяки собрали тонну вторсырья

В выходные на дорогах края погибли 5 человекВ выходные на дорогах края погибли 5 человек

Как избежать квартирной кражиКак избежать квартирной кражи

«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ

Мемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именамиМемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именами

У детей нет крыльевУ детей нет крыльев

Помочь серой жабеПомочь серой жабе

От 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробегОт 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробег

В Юсьвинском районе высадился медицинский десантВ Юсьвинском районе высадился медицинский десант

Дети рисуют мир без войныДети рисуют мир без войны

В селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флагиВ селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флаги

Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памятиСмотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Цирк вернул в детство ветеранов Великой ОтечественнойЦирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

«Золотой резерв» приносит первые плоды«Золотой резерв» приносит первые плоды

Тепла не будет еще 2 неделиТепла не будет еще 2 недели

Паводок отрезал село Усть-Коса от большой землиПаводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

В пермском параде принимали участие машины времен ВОВВ пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезонСердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru