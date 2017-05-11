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← Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

Проблемы с обучением чтению? Тогда почитаем собаке!

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канистерапевт

В Перми запустили уникальный проект «Сказка для собаки». В городской библиотеке имени Бажова специально обученные собаки слушают сказки в исполнении малышей, которые испытывают трудности с чтением. Психологи называют этот метод канистерапия. Его используют как метод лечения маленьких пермяков от дислексии и других нарушений. Собаки-слушатели значительно повышают интерес ребят к чтению.

Сказу об утенке и цыпленке десятилетняя Катя Ковыленко читает вслух не одноклассникам, а собачке Нике. Такие необычные уроки в детской библиотеке имени Бажова школьница посещает два раза в неделю. Все для того, чтобы научиться лучше и быстрее читать.

Впервые собаки, специально обученные внимательно слушать, когда им читают, появились в библиотеке Солт-Лейк-Сити в США более 15 лет назад. С тех пор эта методика получила распространение по всему миру. К примеру, в библиотеках Финляндии собаки-слушатели даже числятся в штате сотрудников. 

Светлана Хаерзаманова, директор Объединения муниципальных библиотек г. Перми: "Книга становится для малочитающих детей скучным занятием. Мы пытаемся, чтобы чтение доставляло удовольствие, привлекли для этого наших четвероногих помощников".

чтение

Специалисты говорят, если читать регулярно, то уже через месяц можно ожидать заметных результатов. Так, например, еще месяц назад, несколько учеников Марины Александровой из 76-й школы читали не больше 20 слов в минуту, сейчас показатели значительно повысились. К 3 классу ребенок должен читать не менее ста слов в минуту.

Марина Александрова, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 76 г.Перми: "Если раньше они боялись это делать, смущались, отказывались иногда читать, то сейчас делают это с удовольствием".

В проекте «Сказка для собаки, или давай я тебе почитаю», который длится уже месяц, участвуют пока три собаки - ирландский терьер, бордер-колли и королевский пудель. Скоро к ним присоединяться еще две породы.

Елена Дюкова, канис-терапевт: "Собаки снижают уровень стресса в организме, они дают уверенность, потому что не оценивают, дети не видят в них конкурентов".

Требования к собакам самые обычные: как и для любого проекта канистерапии, домашнее животное тестируется на пригодность для работы с людьми. Оно должно быть контактным, неагрессивным, в меру ласковым и «не прыгучим».

Внимательный слушатель - ирландский терьер Ника. Она опытный канистерапевт, уже пять лет помогает детям справляться с трудными жизненными ситуациями.

Пока программу запустили в экспериментальном режиме в восьмой библиотеке. Но объединение муниципальных библиотек Перми уже рассматривает новые площадки. Ведь общение с четвероногими кроме успехов в учебе приносит детям еще и огромное удовольствие.

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 11.05.2017 в 18:23 в рубрике - Новости телеканалов

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← Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра

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