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Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра →

На Утином болоте прошел экологический субботник

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Утиное болото

Экологический субботник неравнодушные пермяки решили провести на особо охраняемой природной территории Утиное болото.

В выходные дни все находят себе занятие по душе. На Утином болоте – особо охраняемой территории местного значения - группа неравнодушных пермяков решила сделать генеральную уборку, потому что за зимний период мусора накапливается достаточно много. 

В Закамске это место очень популярно. Утки плавают, чайки летают. Жители приходит сюда отдохнуть и оставляют после себя мусор, который, видимо, лень уносить, а есть люди, которые находят время, чтобы облагородить территорию.

утки

Первый масштабный субботник прошел в  2008 году. Волонтеры вывезли порядка двух камазов мусора. С тех пор такие мероприятия проводятся регулярно. Чтобы воспитывать экологическую культуру, привлекаются кк работе и школьники.

Уборки здесь проходят уже не первый год. Сегодня у собравшихся возникла мысль, а почему бы не установить на особо охраняемой территории мусорный бак, чтобы те, кто приходят сюда отдохнуть, не кидали мусор в кусты, а кидали туда, куда положено.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2017 в 17:24 в рубрике - Новости телеканалов

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← Как избежать квартирной кражи

Зеленый миллион: Пермякам раздали саженцы кедра →

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