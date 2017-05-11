На Утином болоте прошел экологический субботник

Экологический субботник неравнодушные пермяки решили провести на особо охраняемой природной территории Утиное болото.

В выходные дни все находят себе занятие по душе. На Утином болоте – особо охраняемой территории местного значения - группа неравнодушных пермяков решила сделать генеральную уборку, потому что за зимний период мусора накапливается достаточно много.

В Закамске это место очень популярно. Утки плавают, чайки летают. Жители приходит сюда отдохнуть и оставляют после себя мусор, который, видимо, лень уносить, а есть люди, которые находят время, чтобы облагородить территорию.

Первый масштабный субботник прошел в 2008 году. Волонтеры вывезли порядка двух камазов мусора. С тех пор такие мероприятия проводятся регулярно. Чтобы воспитывать экологическую культуру, привлекаются кк работе и школьники.

Уборки здесь проходят уже не первый год. Сегодня у собравшихся возникла мысль, а почему бы не установить на особо охраняемой территории мусорный бак, чтобы те, кто приходят сюда отдохнуть, не кидали мусор в кусты, а кидали туда, куда положено.