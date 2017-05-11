Мемориал в память о погибших моторостроителях пополнился новыми именами

Ко Дню Победы в Перми отреставрировали памятник рабочим завода имени Свердлова, погибшим в годы войны. Мемориальный комплекс был открыт ровно 50 лет назад. Теперь на нем появились еще 704 фамилии.

Траурный марш и возложение цветов в День Победы - не просто ритуал. У каждого из участников свои семейные воспоминания о войне. Отец Светланы Куликовой работал на моторостроительном заводе, ушел воевать, когда дочери было только 2 года. Лицо отца она помнит только по фотографии.

Светлана Куликова: "Я очень хотела, чтобы папа был со мной рядом, и пусть я взрослый человек, появись сейчас он здесь, расцеловала бы, обняла, чтобы он был со мной рядом".

На обновленном мемориале Виктор Тетерин сегодня без труда находит имя дедушки. До войны Николай Трофимович собирал двигатели. И во время последней битвы на его истребителе стояли именно пермские моторы. Теперь это уже семейная история.

Виктор Тетерин: "Самолет начал гореть, и он направил горящий самолет на немецкую колонну, вот так погиб вместе с орденами, посмертно потом ему присвоили еще один орден".

Свою историю сегодня вспоминает и глава региона. Дедушка работал шлифовщиком на заводе №19 имени Сталина. Ковал победу в тылу.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Ощущение войны глубоко живет во мне, в том числе, и в семье. И уважение к старшему поколению, на долю которого пришлось очень сложное время".

После обращения совета ветеранов «Пермские моторы» приняли решение к 72-й годовщине Победы обновить заводской мемориал. Реконструировали центральную стелу, а рядом появились две новые.

Обновленный мемориал, как доказательство того, что даже сегодня далеко не все страницы истории Великой Отечественной открыты. На центральной части мемориала увековечены 235 фамилии погибших моторостроителей. На новых гранитных плитах добавились еще 704 фамилии. И, по всей видимости, это далеко не полный список.

Сегодня даже сам процесс поиска новой информации уже заставляет задуматься.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Важно для детей, чтобы дети приходили к этому памятнику, и старики и наше уже даже поколение рассказывали, что происходило в эти годы, и чему посвящен этот мемориал".

Заводские традиции сегодня воспитывают рабочие династии. Неслучайно в ежегодном шествии моторостроителей через весь город на Егошихинское воинское кладбище идут целые семьи. А имена их отцов и дедов навсегда останутся в памяти и на гранитном мемориале.