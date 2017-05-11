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В селе Стряпунята неизвестные похитили праздничные флаги

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флаги

История местная, а общественный резонанс уже разросся до пределов региона. В селе Стряпунята под Краснокамском неизвестные под покровом ночи похитили праздничные флаги, которые селяне за свой счет вывесили на центральной улице по случаю Дня Победы. Материальный урон небольшой, а все остальное пока не поддается оценке.

Первый опыт оформления центральной улицы села Стряпунята оказался несколько испорченным. Сейчас местные жители строят догадки, кому могло понадобиться похищать несколько флагов. Сергей Шашерин закупал древки, и вообще идею поддержал, так что из эмоций - только возмущение.

Сергей Шашерин: "Вандализм это какой-то, вообще даже слов нету! Что за люди такие?!".

Скорее всего, злоумышленники были заезжими, хотя это только предположения местных жителей. Надежда Счётчикова первой сообщила о происшествии в интернете и уже при личной встрече высказала своё мнение о том, кто мог совершить ночную кражу.

Надежда Счётчикова, директор стряпунятского ДК: "Мы тоже так уже думали, что это не местные, всё-таки есть и дачники. Но опять же дачники, мы же тоже все друг друга знаем, ходим одними дорогами, в одни и те же магазины. Вроде бы и сумма небольшая, но мы сельское поселение, и самое главное, разговор-то не о деньгах идёт, а о самом поступке".

Всего флагов было пятнадцать -  триколоры и с символикой победы. Украли пять. Учитывая, что находятся флаги на приличной высоте, вполне вероятно, что похитители могли использовать стремянку или забирались на крышу автомобиля.

Флаги сняли не все, можно предположить, что выбирали те места, где можно не попасться на глаза случайным свидетелям.

Сейчас подключилась полиция, заявлений от местных жителей не было. Однако оказалось достаточно того, что о случившемся рассказали в интернете, что и стало отправной точкой в начавшемся расследовании.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещённой в социальной сети".

Сейчас жители Стряпунят надеются, что флаги отыщут, а воры получат по заслугам. Надеяться на то, что похитителей замучает совесть, и они решат вернуть то, что украли, судя по всему, не приходится.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2017 в 11:32 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

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