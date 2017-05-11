«Парма» остаётся в Единой Лиге ВТБ

«Парма» нашла деньги и остаётся в Единой Лиге ВТБ. О том, кто помог «добить» бюджет до нужного уровня, итогах сезона и планах на будущее, в беседе с журналистами рассказал генеральный директор клуба Александр Башминов.

Вопрос быть или не быть перед дебютантом Единой Лиги ВТБ встал в апреле. Во время встречи «Пармы» и ЦСКА президент лиги Сергей Кущенко уведомил врио губернатора Максима Решетникова о решении лиги увеличить бюджеты баскетбольных клубов до 180 млн рублей. Со своими 145 млн «Парма» под эти параметры не попадала. Между тем, решение о финансировании нужно было принять в сжатые сроки - до 20 мая. Вышеназванная сумма, тем не менее, найдена. К собственному активу клуба добавились гарантии от главы региона, поддержка из краевой казны и увеличение средств, выделенных спонсорами.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»: "В ближайшее время у нас появятся гарантированные очертания бюджета. Исходя из этого, будет прописано техзадание тренерскому штабу, который будет понимать, что у них в обойме есть определённые игроки. И есть определённый размер бюджета на новых игроков".

По итогам сезона «Парма» заняла последнее место в турнирной таблице Единой лили ВТБ. Лучше проявила себя в Кубке России - пермские баскетболисты взяли «бронзу». Зато Пермь стала абсолютным рекордсменом отечественного чемпионата по посещаемости зрителями домашних матчей.

Сергей Кущенко, генеральный директор Единой Лиги ВТБ: "Единая лига ВТБ оценивает не только спортивные результаты и это, наверное, плюс для «Пармы». Посещаемость, Маркетинг, Перформанс - а что касается зрителей, могу им просто поклониться, честное слово. Так любить баскетбол, когда команда проигрывает. Это значит, болельщик настоящий".

Положительное влияние на дополнительную финансовую поддержку, возможно, оказал тот факт, что Пермский край намерен попасть в состав российской заявки для участия в чемпионате мира по баскетболу 2023 года. Уже в будущем году Пермь готова принять один из матчей отборочного этапа к Чемпионату Мира 2019 года. А среди задач ближайшего будущего - усиление штаба клуба по всем позициям, начиная с тренерских, заканчивая административными. И, конечно, Парма нуждается в новых игроках, особенно, лидерах.

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»: "Я даже выделить не могу из этого состава, что у нас есть чёткий один лидер. Ставку делал и на Дыбовского, и на Чернова, которые должны были заниматься общекомандной химией внутри и снаружи, и на площадке. И где-то взять на себя и ответственность, и за результат ответить, но это был определённый момент истины".

Три мужских подразделения «Пармы» дали кандидатов в национальную сборную страны. В ДЮБЛ вызван Сергей Ткаченко, в молодёжку Александр Платунов, в главную страны - Иван Ухов.

Александр Башминов, генеральный директор БК "Парма": "Плод работы всего тренерского штаба, потому что для нас одним из основных приоритетов являлся и в дальнейшем будет являться упор на собственных воспитанников".

Сейчас команда и тренерский штаб сконцентрированы на работе над ошибками. Громкие заявления о новых лицах клуб обещает сделать в ближайшее время.