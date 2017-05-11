Пермский ТЮЗ попрощался со спектаклем «Чонкин»

Пермский ТЮЗ прощается со спектаклем «Чонкин». Верой и правдой с 2006 года произведение Владимира Вайновича в постановке Михаила Скоморохова и Ксении Гашевой служило визитной карточкой Театра юного зрителя.

На последний показ спектакля собрался полный зал зрителей. Это свидетельствует о том, что спектакль «Чонкин» действительно был любим у пермской публики. 11 лет существует спектакль в Театре юного зрителя. В нем задействована почти вся труппа театра. Некоторые актеры играют по несколько ролей в этом спектакле. И как говорит сам Михаил Скоморохов, за 11 лет актеры слегка изменились. Почему невозможно омолодить состав, рассказал художественный руководитель театра Михаил Скоморохов.

Михаил Скоморохов, художественный руководитель Пермского ТЮЗа: "Есть мастера, которые играли заглавные роли, они просто стали стариками. Уже их заменить сложно, поскольку те, которые идут за ними, они играют свои очень важные роли".

Актеры, которые задействованы в спектакле, играли его все 11 лет. Единственная актриса, которая сейчас не играет в этом спектакле, это Светлана Пермякова. На премьере она играла Нюрку, а сейчас она живет и работает в Москве.