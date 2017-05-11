Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Смотреть

смотр

В Перми не умолкает эхо строевого шага. На этот раз кадеты Пермского края прошли по мостовой Кировского района. Это был настоящий смотр, часть большого федерального проекта «Историческая память».

Идет солдат по городу. По знакомой улице. В Кировском районе Перми уже в третий раз прошел «Смотр строя - Парад памяти».

От улыбок девичьих из Новоильинского казачьего кадетского корпуса вся улица была светла. В прошлом году они лучше всех прошли строем и поэтому представляли Прикамье на одном из самых масштабных военно-патриотических мероприятий страны – Параде Памяти в Самаре.

Кристина Заякина, ученица Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака: "Каждый день часовые тренировки, это все с самого начала, основы, азы, это повторение, повторение".

кадеты

Но чтобы занять первое место - одних повторений мало.

Олег Адамов, председатель пермской краевой общественной организации инвалидов «Чернобылец», член жюри конкурса «Смотр строя - Парад памяти»: "В критерий отбора включалось движение знаменной группы, форма одежды, движение строем".

«Смотр строя - Парад Памяти» стал уже традиционным конкурсом для кадетов Прикамья. Он проходит в третий раз, в нем приняли участие более 250 человек из 9 учебных заведений.

Смотр – это часть большого федерального проекта «Историческая память», реализуемого партией «Единая Россия», по итогам которого команда-победитель отправится в Самару, где будет показывать мастерство строевого шага наряду с кадетами со всего Приволжского федерального округа. Мероприятие посвящено военному параду, который прошел в городе Куйбышеве в 1941 году.

Григорьев

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края: "Мы участвовали три раза и все три раза занимали призовые места. И, конечно, это не столько строевая подготовка, это дань памяти тем, кто погиб, тем, кто не дожил, повод показать, что есть чем гордиться и кем гордиться".

По итогам конкурса пермская кадетская школа им. Генералиссимуса Суворова стала лучшей.

смотр

Алексей Рыбаков, старший воспитатель Пермской кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»: "Готовились ежедневно, потому что параллельно шла подготовка к параду на Октябрьской площади.

И уже 7 ноября кадетам в числе лучших парадных расчетов страны предстоит пройтись чеканным шагом по площади Куйбышева в Самаре.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.05.2017 в 10:45 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

«Золотой резерв» приносит первые плоды

Тепла не будет еще 2 недели

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Школы искусств ищут таланты

Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»

В Перми ловят «электронных зайцев»

В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

Обратите внимание

в Перми

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Кадеты края прошли по мостовой Кировского района. Это был настоящий смотр, часть большого федерального проекта «Историческая память».
смотреть читать11.05.2017 в 10:45
Метки: в Перми, Общество

Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

Артисты шоу «Боно Бо» раздали ветеранам Великой Отечественной войны пригласительные билеты в цирк.
смотреть читать11.05.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество

«Золотой резерв» приносит первые плоды

В Перми подписано сразу 17 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве между школьниками и предприятиями.
смотреть читать11.05.2017 в 10:06
Метки: в Перми, Общество, Образование, Экономика

Тепла не будет еще 2 недели

Синоптики сообщают о наступлении продолжительного периода похолодания.
смотреть читать11.05.2017 в 09:37
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

За рулем военной техники по городу передвигаются только специально подготовленные люди, так как специфика вождения очень сложная.
читать10.05.2017 в 18:06
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России

Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - одна из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?
читать08.05.2017 в 16:01
Метки: в России, СМИ, Общество

Война - не только ордена!

Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты на войне обрели не только ордена и медали, но и…
читать08.05.2017 в 11:04
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Вагончик тронется

Сейчас поездом путешествуют все. Но некоторые поезда еще способны удивить!
читать07.05.2017 в 11:08
Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Всё, что нажито непосильным трудом

6 мая Владимиру Этушу исполняется, как он сам говорит, «без пяти сто». К юбилею мы выяснили, что еще, кроме любви публики, он обрел за долгую жизнь.
читать06.05.2017 в 14:50
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памятиСмотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

Цирк вернул в детство ветеранов Великой ОтечественнойЦирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

«Золотой резерв» приносит первые плоды«Золотой резерв» приносит первые плоды

Тепла не будет еще 2 неделиТепла не будет еще 2 недели

Паводок отрезал село Усть-Коса от большой землиПаводок отрезал село Усть-Коса от большой земли

В пермском параде принимали участие машины времен ВОВВ пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезонСердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадкуВальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

Пермские кадеты - по дорогам Великой ОтчественнойПермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете

Школы искусств ищут талантыШколы искусств ищут таланты

Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»

В ДТП погибла пермская зоозащитницаВ ДТП погибла пермская зоозащитница

К шествию «Бессмертного полка» присоединился глава регионаК шествию «Бессмертного полка» присоединился глава региона

Мемориал пополнился новыми именамиМемориал пополнился новыми именами

В Перми ловят «электронных зайцев»В Перми ловят «электронных зайцев»

В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»

В День Победы пермяков накормили солдатской кашейВ День Победы пермяков накормили солдатской кашей

Заморозки: рассаду нужно взять под защитуЗаморозки: рассаду нужно взять под защиту

В студенческом городке ПГУ прошла радиозарядкаВ студенческом городке ПГУ прошла радиозарядка

Школьники читали стихи военных летШкольники читали стихи военных лет

Большая вода: ситуация с паводком в Пермском краеБольшая вода: ситуация с паводком в Пермском крае

Так нарисует - не отличишь от настоящей!Так нарисует - не отличишь от настоящей!

У каждого своя Победа...У каждого своя Победа...

Пермяки встретили раритетный Поезд ПобедыПермяки встретили раритетный Поезд Победы

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru