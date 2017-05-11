Смотр строя: Кадеты приняли участие в Параде памяти

В Перми не умолкает эхо строевого шага. На этот раз кадеты Пермского края прошли по мостовой Кировского района. Это был настоящий смотр, часть большого федерального проекта «Историческая память».

Идет солдат по городу. По знакомой улице. В Кировском районе Перми уже в третий раз прошел «Смотр строя - Парад памяти».

От улыбок девичьих из Новоильинского казачьего кадетского корпуса вся улица была светла. В прошлом году они лучше всех прошли строем и поэтому представляли Прикамье на одном из самых масштабных военно-патриотических мероприятий страны – Параде Памяти в Самаре.

Кристина Заякина, ученица Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака: "Каждый день часовые тренировки, это все с самого начала, основы, азы, это повторение, повторение".

Но чтобы занять первое место - одних повторений мало.

Олег Адамов, председатель пермской краевой общественной организации инвалидов «Чернобылец», член жюри конкурса «Смотр строя - Парад памяти»: "В критерий отбора включалось движение знаменной группы, форма одежды, движение строем".

«Смотр строя - Парад Памяти» стал уже традиционным конкурсом для кадетов Прикамья. Он проходит в третий раз, в нем приняли участие более 250 человек из 9 учебных заведений.

Смотр – это часть большого федерального проекта «Историческая память», реализуемого партией «Единая Россия», по итогам которого команда-победитель отправится в Самару, где будет показывать мастерство строевого шага наряду с кадетами со всего Приволжского федерального округа. Мероприятие посвящено военному параду, который прошел в городе Куйбышеве в 1941 году.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края: "Мы участвовали три раза и все три раза занимали призовые места. И, конечно, это не столько строевая подготовка, это дань памяти тем, кто погиб, тем, кто не дожил, повод показать, что есть чем гордиться и кем гордиться".

По итогам конкурса пермская кадетская школа им. Генералиссимуса Суворова стала лучшей.

Алексей Рыбаков, старший воспитатель Пермской кадетской школы №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»: "Готовились ежедневно, потому что параллельно шла подготовка к параду на Октябрьской площади.

И уже 7 ноября кадетам в числе лучших парадных расчетов страны предстоит пройтись чеканным шагом по площади Куйбышева в Самаре.