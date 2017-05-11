Цирк вернул в детство ветеранов Великой Отечественной

Артисты шоу «Боно Бо» раздали ветеранам Великой Отечественной войны пригласительные билеты в цирк. Эту традицию руководство труппы поддерживает уже давно.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Губарев один из тех, кто получил ко Дню Победы билет, такому подарку был несказанно рад.

Александр Губарев, ветеран Великой Отечественной войны: "Давно не был, пришел посмотреть на животных, на обезьянок".

Обезьяны - главные действующие лица новой шоу-программы «Боно Бо». На манеже они пародируют звезд российской эстрады - Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Любовь Успенскую и других не менее популярных артистов.

А вот еще одна звезда программы - Нюша, единственный бегемот в российском цирке, кто с легкостью переходит через горку. Этому трюку Нюшу Тигран Акопян учил целый год, ведь бегемоты самые неподдающиеся дрессировке животные. На протяжении двух отделений манеж Пермского цирка превращается в африканскую саванну.

В шоу «Боно Бо» участвуют более 80 животных. С некоторыми из них во время антракта можно сфотографироваться - в фойе зрителей ждут крокодил Мурка и змея.

Удивляют зрителей и акробаты на батуте, воздушные гимнасты, каскадеры, квартет на роликах и веселые клоуны, без них не обходится ни одна цирковая программа. Анатолий Шипилин, например, признается, в цирке не был уже не один десяток лет.

Анатолий Шипилин: "И думаю, и мне тоже хочется участвовать во всей этой феерии, это же здорово возвратить нас в детство".

В детство ветеранов и детей Великой Отечественной войны руководители программы «Боно Бо» решили вернуть в честь Дня Победы. Это уже сложившая традиция. В каком бы городе ни гастролировал цирк, каждый год 9 мая организаторы дарят ветеранам приглашения на свое шоу.

Тигран Акопян, художественный руководитель программы «Боно Бо»: "Мы обязаны и должны, это входит в наше душевное состояние".

Хорошее настроение и зрелищное представление артисты «Королевского шоу шимпанзе «Боно Бо» готовы дарить пермякам каждые выходные до 28 мая.