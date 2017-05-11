«Золотой резерв» приносит первые плоды

В Перми подписано сразу 17 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве между школьниками и предприятиями. Это первые плоды проекта «Золотой резерв». Счастливчикам теперь обеспечена всесторонняя поддержка от будущего работодателя.

Наиболее талантливых школьников, занимающихся наукой, спортом или творчеством объединил конкурс «Поколение Пермь». Большинство участников состоят в программе «Золотой резерв». Лучшие проекты оценил глава региона Максим Решетников.

По итогам сегодняшнего конкурса подписано 17 соглашений между учениками, школами и предприятиями. Это, пожалуй, и есть главный приз. Промышленники получают лучших из лучших, а ребята понимание, куда идти учиться и кем дальше работать.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: " Все эти активности, которыми вы сегодня занимаетесь, имеют реальную потребность в экономике. Почему? Потому что в основе лежит интерес и инициатива конкретных предприятий, конкретных работодателей".

Предприятие может выдавать школьнику стипендию, а может организовывать мастер-классы и обучение на производстве. Главное, что ребенок остается жить и работать в Прикамье.

Дмитрий Поносов, директор гимназии №7 г. Перми: "Самое главное, на мой взгляд, это пункт, который связан с помощью в дальнейшем трудоустройстве. Это для ученика очень важно".

Планы по развитию образования обсуждали уже на собрании директоров. Темы - строительство новых школ, эффективность и работа с лучшими детьми. Поэтому не исключено, что «Золотой резерв» станет не только пермской, но и региональной программой.