Тепла не будет еще 2 недели
Синоптики сообщают о наступлении продолжительного периода похолодания. По северу края сегодня ночью столбик термометра может упасть до отметки в минус пять градусов. 11 мая днем в среднем по региону ожидается плюс семь градусов. 15 мая Прикамье вообще накроет арктический циклон. Тепла не будет в ближайшие две недели, говорят в ГИС-Центре классического университета.
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