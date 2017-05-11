Тепла не будет еще 2 недели

Синоптики сообщают о наступлении продолжительного периода похолодания. По северу края сегодня ночью столбик термометра может упасть до отметки в минус пять градусов. 11 мая днем в среднем по региону ожидается плюс семь градусов. 15 мая Прикамье вообще накроет арктический циклон. Тепла не будет в ближайшие две недели, говорят в ГИС-Центре классического университета.