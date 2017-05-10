Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Пермские байкеры открыли мотосезон. Местом сбора стала площадь на Перми-1. Уже отсюда мотоциклисты многочисленной колонной проехали по городским улицам.

Если в душе ты байкер, сердце твое в дороге - так ответит, пожалуй, каждый обладатель двухколесного железного коня. И каждый скажет, мотоцикл - это свобода и возможность покорять неизведанные места. Сев однажды за его руль, попадаешь в зависимость, поэтому каждый год байкеры с нетерпением ждут открытия сезона.

Несмотря на то, что многие уже давно выкатили свои мотоциклы, на официальное открытие сезона сотни человек приехали днем на площадь у речного вокзала, чтобы принять участие в массовом мотопробеге и проехать в колонне по центральным улицам Перми.

Сегодня мотоциклисты не меряются кубатурой и не делятся на клубы. Бок о бок - спортбайки и брутальные чопперы, мопеды и «кастом», собранные вручную.

Девушки на байках - уже не редкость, на пермских дорогах с каждым годом их становится все больше и больше.

Светлана Родыгина, представитель мотоклуба “Ravens”, участница мотопробега: "Снова открытие сезона, мы все рады и счастливы".

Радуется новому сезону и Александр Уткин, он в третий раз участвует в массовом мотопробеге на своем мотоцикле ИЖ. Молодой человек сменил 7 мотоциклов - от импортных до отечественных, но душа все равно лежит к последним.

Александр Уткин, участник мотопробега: "Мотоцикл 1994 года, все оригинальное".

По неофициальной статистике, двухколесных участников движения каждый год становится больше на сотню, а то и полторы. И, конечно же, сотрудники ДПС во избежание несчастных случаев призывают быть внимательными и бдительными на дороге. Не гонять и чаще смотреть в зеркала, как мотоциклистам, так и автомобилистам.

Одно из главных условий участия в мотопробеге - наличие прав. Здесь их проверяют сотрудники ДПС у каждого мотоциклиста. Впрочем, и выезжая на дороги, каждый байкер должен иметь при себе документы и, конечно же, экипировку. Ну, а если этого нет, то лучше сесть на мотоцикл в качестве пассажира.