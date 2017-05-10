Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

9 мая перед Домом народного творчества «Губерния» состоялся флешмоб «Вальс Победы». Принять участие в репетициях, просто послушать музыку военных лет можно было на нескольких площадках. Так, возле музея «Диорама» в Мотовилихе организовали тематический вечер «Май 45-го».

На «Диораме» решили не только реконструировать танцы 20-30-х годов, но и научить им всех желающих. На один день холл музея превратился в танцплощадку «Май 45-го».

Одежда в ретро стиле, конечно, приветствуется, но не обязательна. Анна и Дмитрий сегодня в костюмах, чтобы прочувствовать атмосферу. Танцевать решили научиться специально к 9 мая, чтобы в праздник танцевать в свое удовольствие.

Анна Липунова: "Это приятно, танцы в паре это интересно очень".

Несколько часов для мастер-класса, конечно, немного. Но научиться кое-чему возможно. Пока молодое поколение разучивает танцы, старшее «подглядывает». Алексей Иванович вспоминает времена, когда в деревне вся молодежь собиралась на «вечера». Там они пели и танцевали под гармонь.

Алексей Новиков: "Танцы под гармошку. Гармонист у нас был красивый, молодой, хорошо танцевал. Песни пели, танцы. Это было очень интересно".

К слову, стихийные танцплощадки узаконили в СССР в 30-х, и они стали моментально набирать популярность. На них кипела своя жизнь. Без танцев не обходились даже в войну. Музыка доносилась из окопов в моменты затишья, из военных госпиталей. Все что было нужно - патефон и несколько пластинок.

Елена Голдобина, участник студии старинного танца: "Психологически жизнь была тяжелая, было много горя, много труда. Молодежь это всегда молодежь, им хочется всегда веселья и радости. Танцплощадки были популярны. Несмотря на то, что не хватало мужчин, танцевали "шерочка с машерочкой".

Ну, а продемонстрировать то, чему научились среди множества танцующих пар и под оркестр, можно было уже 9 мая. В городе работало множество танцевальных площадок.