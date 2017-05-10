Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости телеканалов

← Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон →

Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

Смотреть

Вальс Победы

9 мая перед Домом народного творчества «Губерния» состоялся флешмоб «Вальс Победы». Принять участие в репетициях, просто послушать музыку военных лет можно было на нескольких площадках. Так, возле музея «Диорама» в Мотовилихе организовали тематический вечер «Май 45-го».

На «Диораме» решили не только реконструировать танцы 20-30-х годов, но и научить им всех желающих. На один день холл музея превратился в танцплощадку «Май 45-го».

Одежда в ретро стиле, конечно, приветствуется, но не обязательна. Анна и Дмитрий сегодня в костюмах, чтобы прочувствовать атмосферу. Танцевать решили научиться специально к 9 мая, чтобы в праздник танцевать в свое удовольствие.

Анна Липунова: "Это приятно, танцы в паре это интересно очень".

танцы

Несколько часов для мастер-класса, конечно, немного. Но научиться кое-чему возможно. Пока молодое поколение разучивает танцы, старшее «подглядывает». Алексей Иванович вспоминает времена, когда в деревне вся молодежь собиралась на «вечера». Там они пели и танцевали под гармонь.

Алексей Новиков: "Танцы под гармошку. Гармонист у нас был красивый, молодой, хорошо танцевал. Песни пели, танцы. Это было очень интересно".

К слову, стихийные танцплощадки узаконили в СССР в 30-х, и они стали моментально набирать популярность. На них кипела своя жизнь. Без танцев не обходились даже в войну. Музыка доносилась из окопов в моменты затишья, из военных госпиталей. Все что было нужно - патефон и несколько пластинок.

Елена Голдобина, участник студии старинного танца: "Психологически жизнь была тяжелая, было много горя, много труда. Молодежь это всегда молодежь, им хочется всегда веселья и радости. Танцплощадки были популярны. Несмотря на то, что не хватало мужчин, танцевали "шерочка с машерочкой".

Ну, а продемонстрировать то, чему научились среди множества танцующих пар и под оркестр, можно было уже 9 мая. В городе работало множество танцевальных площадок.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.05.2017 в 17:15 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Школы искусств ищут таланты

Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»

В Перми ловят «электронных зайцев»

В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»

В День Победы пермяков накормили солдатской кашей

В студенческом городке ПГУ прошла радиозарядка

Школьники читали стихи военных лет

Большая вода: ситуация с паводком в Пермском крае

У каждого своя Победа...


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон →

Обратите внимание

в Перми

В пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

За рулем военной техники по городу передвигаются только специально подготовленные люди, так как специфика вождения очень сложная.
читать10.05.2017 в 18:06
Метки: в Перми, Общество

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Местом сбора байкеров стала площадь на Перми-1. Отсюда мотоциклисты многочисленной колонной проехали по городским улицам.
смотреть читать10.05.2017 в 17:37
Метки: в Перми, Общество

Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

На один день холл музея превратился в танцплощадку «Май 45-го». Здесь решили не только реконструировать танцы 20-30-х годов, но и научить им всех желающих.
смотреть читать10.05.2017 в 17:15
Метки: в Перми, Общество

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России

«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете

С мая по сентябрь во всех районах Перми состоятся форумы о работе для мам в декрете «Мама-пчелка».
читать10.05.2017 в 16:26
Метки: в Перми, Общество

в России

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России

Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - одна из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?
читать08.05.2017 в 16:01
Метки: в России, СМИ, Общество

Война - не только ордена!

Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты на войне обрели не только ордена и медали, но и…
читать08.05.2017 в 11:04
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество

Вагончик тронется

Сейчас поездом путешествуют все. Но некоторые поезда еще способны удивить!
читать07.05.2017 в 11:08
Метки: в России, В мире, СМИ, Общество

Всё, что нажито непосильным трудом

6 мая Владимиру Этушу исполняется, как он сам говорит, «без пяти сто». К юбилею мы выяснили, что еще, кроме любви публики, он обрел за долгую жизнь.
читать06.05.2017 в 14:50
Метки: в России, Кино, СМИ, Общество
Лента новостей RSS каналы

В пермском параде принимали участие машины времен ВОВВ пермском параде принимали участие машины времен ВОВ

Сердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезонСердце твое в дороге: пермские байкеры открыли мотосезон

Вальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадкуВальс Победы: Как «Диорама» превратилась в танцплощадку

Пермские кадеты - по дорогам Великой ОтчественнойПермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете

Школы искусств ищут талантыШколы искусств ищут таланты

Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»

В ДТП погибла пермская зоозащитницаВ ДТП погибла пермская зоозащитница

К шествию «Бессмертного полка» присоединился глава регионаК шествию «Бессмертного полка» присоединился глава региона

Мемориал пополнился новыми именамиМемориал пополнился новыми именами

В Перми ловят «электронных зайцев»В Перми ловят «электронных зайцев»

В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»

В День Победы пермяков накормили солдатской кашейВ День Победы пермяков накормили солдатской кашей

Заморозки: рассаду нужно взять под защитуЗаморозки: рассаду нужно взять под защиту

В студенческом городке ПГУ прошла радиозарядкаВ студенческом городке ПГУ прошла радиозарядка

Школьники читали стихи военных летШкольники читали стихи военных лет

Большая вода: ситуация с паводком в Пермском краеБольшая вода: ситуация с паводком в Пермском крае

Так нарисует - не отличишь от настоящей!Так нарисует - не отличишь от настоящей!

У каждого своя Победа...У каждого своя Победа...

Пермяки встретили раритетный Поезд ПобедыПермяки встретили раритетный Поезд Победы

Река всенародной памяти: «Бессмертный полк» собрал 40 тысяч пермяковРека всенародной памяти: «Бессмертный полк» собрал 40 тысяч пермяков

Море в огороде: Паводок пришел в Косинский районМоре в огороде: Паводок пришел в Косинский район

Парад 9 Мая в Перми: основные моментыПарад 9 Мая в Перми: основные моменты

Кадеты чеканят шагКадеты чеканят шаг

Пермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историйПермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историй

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru