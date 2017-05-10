Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Пермские кадеты примут участие в параде Победы на территории мемориального комплекса «Брестская крепость». Патриотический марш-бросок пройдет по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь. 10 мая хор кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина выступит в столице Белоруссии.

Так поезда на пермском вокзале провожают не часто. Родители не без гордости дают напутственные слова своим чадам, которые в кадетской форме уже совсем не кажутся детьми.

Руслан Катаев к акции «По дорогам Великой Отчественной» готовился заранее. В библиотеках специально искал информацию о сражениях, которые проходили в местах остановки поезда. Учиться здесь никогда не перестают.

Руслан Катаев, воспитанник Пермского кадетского корпуса: "Я слышал, что они там долго держались и то, что это было проблемой для фашистского движения. Хочется узнать об этом побольше. И в процессе поездки планирую учиться, не сидеть на месте".

На несколько ближайших дней специальный состав станет для ребят и гостиницей, и учебным классом, и даже местом для репетиции художественных номеров. В обычном расписании железной дороги маршрута Пермь-Брест не найти, но о прибытии такого поезда пассажиры на станции узнают обязательно, на вагонах так и написано.

Состав специальный и проводники - «добровольцы». Елена Пинаева, как говорит, сама записалась на этот рейс. Все для того, чтобы вместе с молодежью прочувствовать дух праздника победы.

Елена Пинаева, проводник поезда: "Очень дисциплинированные ребята, мне охота и страну посмотреть и ребят посмотреть, просто пообщаться".

Из Перми поезд отправится в Брест, затем Минск и обратно. На всем протяжении маршрута кадеты станут участниками праздничных мероприятий. 9 мая пройдут парадным маршем по Брестской крепости, а хор даст два благотворительных концерта.

Сергей Каменев, начальник Пермского кадетского корпуса: "Программа очень насыщенная, это здорово, что у нас есть такая возможность соприкоснуться с историей. Я думаю, что эта поездка для каждого воспитанника не просто поездка, это нечто большее".

В пути к пермскому составу присоединятся кадеты из Башкирии и Нижнего Новгорода. Вместе изучать историю общей победы кажется значительно интересней.