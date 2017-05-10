Школы искусств ищут таланты

Музыкальные школы и школы искусств Перми объявили о приеме детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам. Ребята смогут получить образование по дополнительным образовательным программам в области изобразительного, театрального и хореографического искусств. В области музыкального искусства педагоги ждут ребят для обучения в классы: фортепиано, скрипки, виолончели, аккордеона, баяна, домры, балалайки, гитары, флейты, кларнета, саксофона, ударных инструментов и хорового пения. Прием на обучение проводится в школах до 15 июня.