Ветеран Иван Дмитриенко: «Меня спас аккордеон»

Он ушел на фронт в 1942-м, ему было всего 18. Командир артиллерийского расчета Иван Дмитриенко победный 1945-й встретил в Германии. Сегодня ему 92. И о том, как далась войскам Красной армии победа, он с удовольствием рассказывает молодому поколению пермяков.

Иван Дмитриенко, ветеран Великой Отечественной войны: "И вот фьють, как даст впереди - меня как ветром сдуло. Жух, так аккордеон бросил и сразу в окоп свой сел. Вылез, посмотрел, так мой аккордеон весь изрешечён осколками, а мне ничего нет! ".

Рассказывать Иван Павлович может долго - о его фронтовой жизни можно книгу писать. В 1942-м в 18 лет ушел на фронт, прошёл подготовку, командовал артиллерийским расчётом, в их распоряжении была противотанковая пушка.

Иван Дмитриенко, ветеран Великой Отечественной войны: "Пять человек у меня в подчинении было, пушка – командир орудия, наводчик орудия, заряжающий, подносчик, и два человека, называются правильные".

Войну начал в Орловской области и вместе со своим подразделением дошёл до Германии. Несколько дней их орудие было в обороняющемся Берлине, однако День Победы встретили уже вне германской столицы - на Эльбе.

Иван Дмитриенко, ветеран Великой Отечественной войны: "Мы стоим в строю, и каждый про себя думает, как же так, войны нет, стрельбы нет, и я живой остался! Пока это всё прокрутило, а потом - урра!".

В свои 92 года ветеран предпочитает дома не сидеть - ездит по школам, встречается с молодёжью. Общение - вот возможность донести до людей то, что они знают только из книг и кинофильмов.

Как много было тех героев, чьи неизвестны имена. Да, действительно их много, но есть и те, кто сейчас среди нас и готов рассказать другим поколениям о том, как это было. Как добывалась победа.

Вот и сегодня Иван Павлович вместе с другими ветеранами своего района в гостях в 107-й школе. В ней, кстати, во время войны был военный госпиталь, о чём здесь помнят. И очень рады в школе возможности общения с такими людьми, как Иван Дмитриенко.

Наталья Старицына, преподаватель истории: "Я тоже веду дневник, записываю это всё, потом составляю презентации и показываю этот материал".

В районном совете ветеранов его всегда ждут - просто выпить чаю или обсудить дела насущные. Школ в районе много, и везде хотят пообщаться с участником Великой Отечественной войны.

Виктор Осипов, председатель комиссии по работе с ветеранами ВОВ и патриотическому воспитанию молодёжи совета ветеранов Индустриального района: "Их остаётся всё меньше и меньше, и вот из 108 ветеранов, которые у нас есть в районе, активно принимают участие всего двое Иван Павлович и Иван Ефимович".