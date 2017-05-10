В Перми ловят «электронных зайцев»

В общественном транспорте Перми начали ловить «электронных зайцев» - тех пассажиров, которые ловко пользуются несовершенством системы льготных проездных. В трети автобусов до сих пор нет устройств, которые бы проверяли билеты.

Теперь контролеры вооружены валидаторами, и к их привычным обязанностям добавилась еще и проверка электронных проездных. Как говорится, на ловца и зверь бежит. В первом же автобусе попался «заяц».

Контролер: "Мы прикладываем проездной - он пишет действителен до 28.02.2017. Сегодня пятый месяц, следовательно, карточка не пополнена и не действительна".

Теперь Анне - пассажиру без билета - придется оплатить не только проезд, но и штраф - 100 рублей. Тут же в автобусе сотрудник департамента транспорта заполняет акт об административном правонарушении.

На сегодняшний день валидаторами еще не оборудовано 30% общественного транспорта Перми. И этим пользуются многие студенты и школьники, которые ездят по проездному с нулевым балансом. Они просто предъявляют карточку кондуктору и получают билет.

Если пойманный безбилетник откажется оплатить проезд, контролер будет вправе высадить такого пассажира. Правда, со школьниками, особенно младшего возраста, ситуация кажется спорной.

Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс»: "Высаживать ребенка в незнакомом месте достаточно опасно для самого ребенка, поэтому здесь, наверное, каждая ситуация будет индивидуальна, ответственность за безбилетный проезд ложится на родителей".

В любом случае, для контролеров новые должностные обязанности станут постоянными - ежедневно ревизоры будут проверять от 10 до 20 автобусов на разных маршрутах.