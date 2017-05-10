В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»
Гость программы "Новости культуры" музыкальный руководитель театра "У Моста" Олеся Егорова рассказывает о пятом евротурне театра, "Золотой провинции", планах, гастролях и готовящихся премьерах.
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Гость программы "Новости культуры" музыкальный руководитель театра "У Моста" Олеся Егорова рассказывает о пятом евротурне театра, "Золотой провинции", планах, гастролях и готовящихся премьерах.
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Мемориал пополнился новыми именами
Ко Дню Победы отреставрирован мемориальный комплекс Памятник рабочим и служащим завода им. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
|читать10.05.2017 в 15:23
В Перми ловят «электронных зайцев»
Валидаторами не оборудовано 30% общественного транспорта Перми. Этим пользуются многие студенты и школьники, которые ездят по проездному с нулевым балансом.
|смотреть читать10.05.2017 в 15:00
В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»
Музыкальный руководитель театра У Моста Олеся Егорова рассказывает о прошедших гастролях и готовящихся премьерах.
|смотреть читать10.05.2017 в 14:35
В День Победы пермяков накормили солдатской кашей
Настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны можно было посмотреть в Парке Горького. А полевая кухня работала во всех районах города.
|смотреть читать10.05.2017 в 14:16
Заморозки: рассаду нужно взять под защиту
Ночью 11 мая на территории Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -2, -5°С.
|читать10.05.2017 в 13:18
Юлия Ковальчук: «Было ощущение, что земля уходит из-под ног»
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков - одна из самых популярных молодых пар российского шоу-бизнеса. Но каким был их путь друг к другу и к успеху?
|читать08.05.2017 в 16:01
Война - не только ордена!
Ко Дню Победы мы выяснили, что многие любимые народом артисты на войне обрели не только ордена и медали, но и…
|читать08.05.2017 в 11:04
Вагончик тронется
Сейчас поездом путешествуют все. Но некоторые поезда еще способны удивить!
|читать07.05.2017 в 11:08
Всё, что нажито непосильным трудом
6 мая Владимиру Этушу исполняется, как он сам говорит, «без пяти сто». К юбилею мы выяснили, что еще, кроме любви публики, он обрел за долгую жизнь.
|читать06.05.2017 в 14:50
8 дней из жизни Фёдора Бондарчука
Возможно, именно рождение в День Победы наделило актера и режиссера Федора Бондарчука боевым характером.
|читать06.05.2017 в 10:32
Мемориал пополнился новыми именами
В Перми ловят «электронных зайцев»
В театре «У Моста» премьера - спектакль «Три сестры»
В День Победы пермяков накормили солдатской кашей
Заморозки: рассаду нужно взять под защиту
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