В День Победы пермяков накормили солдатской кашей

Раритетная военная техника, которая участвовала в параде Победы, прокатилась и по Перми. А в Парке Горького весь день эти и другие образцы можно было потрогать руками и даже посидеть за рулем.

Не досталось места в праздничной колонне, они решили устроить свой парад по местам боевой славы города Перми - с возложением цветов. Мотоцикл Олега Кушнарева едет первым, и пускай на иностранной машине, но с неизменной Георгиевской двухцветной лентой.

Олег Кушнарев, мотоциклист: "Память наших дедов, отцов, павших за нашу свободу".

Настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны можно было посмотреть в Парке Горького.

Автомобиль Игоря Клементьева ГАЗ-67 в годы войны называли ласково «козлик», за свою маневренность и легкость. Это самый популярный экспонат, к нему очередь желающих сфотографироваться. Несмотря на возраст, к месту выставки он добрался своим ходом.

Игорь Клементьев, владелец автомобиля: "Состояние автомобиля идеальное, но требует небольшого ухода. Выпускалась она в городе Горьков, 1942 год, требует небольшой модернизации, чтобы гоняла".

Уже современную технику и образцы стрелкового оружия, которые стоят на вооружении Российской армии, можно было не только увидеть, но и потрогать своими руками на городской эспланаде. Под чутким вниманием специалистов.

Игорь Дмитриенко: "ПКМ, РПО-А, миномет 40-милиметровый, пулемет Калашников модифицированный".

Еще один символ победы вспомнили пермские кинологи. В годы войны в Прикамье было воспитано тысячи собак, которые на фронте выполняли роль подрывников, санитаров и разведчиков. В Перми был свой кинологический центр. В Пермской области было подготовлено больше 1,5 тысяч собак-бойцов, которых называли истребителями танков. На спине у них крепилось устройство со взрывчаткой, собаки отправлялась прямо на линию фронта под тяжелую технику.

Самые большие очереди были к полевым кухням, они работали в каждом районе. Неизменный рецепт «солдатской каши» на дровах и с тушенкой Владимир Мордовцев использует каждый год.

Владимир Мордовцев, повар: "Вкусная фронтовая каша, рецепт старинный от дедушек достался. На дровах готовится два часа".

И традиционно самым ожидаемым событием этого вечера стал салют, его запускали в 23.00 с территории Красных казарм.