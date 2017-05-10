В студенческом городке ПГУ прошла радиозарядка

В студенческом городке Пермского университета прошла радиозарядка - по аналогии с той, которую проводили в Советском союзе. Такой своеобразный флешмоб приурочили ко Дню радио, а также 60-летнему юбилею университетской радиостанции. Автором идеи стала ведущая Анна Мушина, которая в эфире напомнила, что именно гимнастические комплексы и сводки новостей транслировали первые в СССР радиостанции.

Анна Мушина, ведущая радиостанции ПГНИУ: "Две отсылки. Одна к эпохе советского радио, когда оно было очень популярно, когда люди просыпались с приемниками и засыпали. И просыпались зачастую под звуки гимнастики или других программ, посвященных здоровому образу жизни. Это мы взяли за основу. Но еще сделали современную стилизацию".

Девушка в студии записала текст гимнастического комплекса, а затем сама провела зарядку на улице. Присоединились к акции не только студенты, но и преподаватели. Подобные сеансы радиогимнастики начали проводить в 1929 году, а к 1930-му эти упражнения выполняли более 35 тысяч слушателей. Радиозарядку уже возродили университеты Москвы, Екатеринбурга, теперь - Перми и других городов России.