На площади перед монументом Скорбящей матери пермские школьники читали стихи военных лет ветеранам. В этом году в патриотическом мероприятии приняли участие порядка 250 школьников, представители организации «Дети Войны» и ветераны. Уже после торжественной церемонии они вместе с кадетами, учениками суворовских училищ возложили красные гвоздики на воинском кладбище. Торжественная церемония проходит в нашем городе уже более 20 лет.