Школьники читали стихи военных лет
На площади перед монументом Скорбящей матери пермские школьники читали стихи военных лет ветеранам. В этом году в патриотическом мероприятии приняли участие порядка 250 школьников, представители организации «Дети Войны» и ветераны. Уже после торжественной церемонии они вместе с кадетами, учениками суворовских училищ возложили красные гвоздики на воинском кладбище. Торжественная церемония проходит в нашем городе уже более 20 лет.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Большая вода: ситуация с паводком в Пермском крае
У каждого своя Победа...
Пермяки встретили раритетный Поезд Победы
Река всенародной памяти: «Бессмертный полк» собрал 40 тысяч пермяков
Парад 9 Мая в Перми: основные моменты
Кадеты чеканят шаг
Пермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историй
Пермь 9 мая 2017 года. Видеозапись военного Парада и шествия Бессмертного полка, посвященных Дню Победы
В пермское небо выпустили голубей мира
Поколению победителей - низкий поклон
Добавить комментарий: