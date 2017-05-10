Большая вода: ситуация с паводком в Пермском крае

8 мая большая вода пришла в поселок Яйва. Здесь также подтоплены жилые дома. Уровень воды поднялся на 2 метра и достиг отметки 574 сантиметра, что на 53 сантиметр выше максимума прошлого года и на 7 сантиметров выше максимума 2015. А реки Сылва и Ирень в районе Кунгура также продолжали прибывать все выходные. Но специалисты ГИС-Центра классического университета считают, что серьезных подтоплений здесь не будет. Спад уже начался и будет проходить быстро. Еще одна проблемная точка – река Усьва в Чусовом. На прошлой неделе паводок уже угрожал жилым домам, но благодаря похолоданию ситуация стабилизировалась. В МЧС роста объема воды не прогнозируют.