Большая вода: ситуация с паводком в Пермском крае
8 мая большая вода пришла в поселок Яйва. Здесь также подтоплены жилые дома. Уровень воды поднялся на 2 метра и достиг отметки 574 сантиметра, что на 53 сантиметр выше максимума прошлого года и на 7 сантиметров выше максимума 2015. А реки Сылва и Ирень в районе Кунгура также продолжали прибывать все выходные. Но специалисты ГИС-Центра классического университета считают, что серьезных подтоплений здесь не будет. Спад уже начался и будет проходить быстро. Еще одна проблемная точка – река Усьва в Чусовом. На прошлой неделе паводок уже угрожал жилым домам, но благодаря похолоданию ситуация стабилизировалась. В МЧС роста объема воды не прогнозируют.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
У каждого своя Победа...
Пермяки встретили раритетный Поезд Победы
Река всенародной памяти: «Бессмертный полк» собрал 40 тысяч пермяков
Парад 9 Мая в Перми: основные моменты
Кадеты чеканят шаг
Пермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историй
Пермь 9 мая 2017 года. Видеозапись военного Парада и шествия Бессмертного полка, посвященных Дню Победы
В пермское небо выпустили голубей мира
Поколению победителей - низкий поклон
От парада до салюта: День Победы в Перми
Добавить комментарий: