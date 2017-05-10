У каждого своя Победа...

Главные торжества Дня Победы – семейные и обычно остаются за кадром. И редко услышишь, о чем думают и говорят ветераны после всех торжественных мероприятий, что вспоминают в этот день.

Шумные праздники даже в День Победы все больше для молодых. Ветераны, прошедшие войну, точно знают, что победа у каждого своя.

В доме героя Советского Союза Василия Астафьева День Победы бесспорно главный праздник в году. У большой четы Астафьевых сегодня можно не спрашивать, где проведут праздник. Все знают - соберутся у дедушки, оправданием может быть только больничный.

Татьяна Астафьева: "Девятое мая это уже святой праздник. Собираемся вместе, вот сейчас все внуки, правнуки придут, все сыновья сейчас соберутся".

Тем временем главный герой праздника у телевизора оценивает выправку современных солдат на параде. Есть что подсказать, сам 28 лет ходил в марше. Пусть и форма другая, шаг остается неизменным.

Василий Астафьев, ветеран Великой Отечественной войны: "Шаг такой твердый, хороший - молодцы, идут, как один шагает".

Ветеран зенитной артиллерии на северном фронте Василий Бражкин из Кудымкара после выступления на торжественном митинге в День Победы предпочитает предаться воспоминаниям. Хотя главное о девятом мая сорок пятого хранит все эти годы в сердце.

Семён Бражкин, ветеран Великой Отечественной войны: " Мы, конечно, были очень рады, невозможно даже сказать сегодня, какая радость была после сообщения о победе".

И, пожалуй, в этом чувства ветеранов оказываются удивительно похожи. У каждого была своя война, у каждого по-разному сложилась жизнь после нее, но победа одна - одна на всех.

Василий Астафьев, ветеран Великой Отечественной войны: "70 лет с лишним прошло, радости нет конца, все забываешь и только об одном - День Победы. День Победы! Хоть он тяжело для нас достался, но все-таки мы победили".