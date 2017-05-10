Пермяки встретили раритетный Поезд Победы

Локомотив Победы предстал взору пермяков. Настоящий раритетный паровоз отреставрировали и украсили, чтобы воссоздать облик поезда, возвращавшегося домой с победой весной 1945-го.

Несколько сотен пермяков собрались на Перми-2, потому что только сегодня можно прокатиться на Поезде Победы.

Интереснее, конечно же, детям. Поэтому взрослые остаются на перроне, а девочки и мальчики лихо взбираются по крутым ступеням и оказываются в кабине машиниста.

Здесь жарко, в отличие от плюс шести на улице. В топке так и вообще больше тысячи градусов, поэтому открывают на несколько секунд - просто посмотреть.

Владислав Тиунов, машинист паровоза: "Это практически живой механизм, когда он едет, он дышит. Все старые машинисты говорят, что он живой".

Разница между современным локомотивом и этим паровозом действительно колоссальная. Здесь нет электроники. Все включается вручную. Агрегаты рабочие, несмотря на почтенный возраст - около 70 лет. Такой локомотив на паровой тяге на Свердловской магистрали единственный.

Рассмотреть агрегат снаружи тоже интересно. Все передатчики механические, пар, прямо как в кино, валит и сверху из трубы, черный, насыщенный, густой, и под огромные колеса. Впереди красная звезда и портрет Сталина.

Путешествие Поезда Победы по железным дорогам Пермского края началось еще 6 мая. После девятого числа локомотив остановится в Кунгуре, Левшино, Чусовом, Кизеле и Березниках.