Река всенародной памяти: «Бессмертный полк» собрал 40 тысяч пермяков

Самым массовым на параде 9 Мая в Перми стало шествие «Бессмертного полка». В этом году участие в нем принимали более 40 тысяч человек. Вне зависимости от возраста, профессии и статуса люди несли портреты героев своих семей.

Под песню, посвященную памятнику советскому солдату «Алеше» в Перми начал выстраиваться «Бессмертный полк». Офицеры, солдаты, санитары труженики тыла - сегодня герои войны в одном строю. В рядовой или парадной форме - они смотрят на нас с портретов, которые с огромной гордостью держат в руках уже их дети и внуки.

Идея выйти на улицы с портретами погибших в боях родственников родилась в нашей стране из разрозненных инициатив. Люди понимали, что, к сожалению, всё меньше ветеранов участвуют в парадах, и хотели увековечить память о близких.

Анна Отмахова, организатор акции «Бессмертный полк» в Перми: "Смысл простой - это восстановление именно семейной памяти - люди выходят не с маршалами, не с военачальниками, а со своими родными".

«Бессмертный полк» появился на Октябрьской площади следом за военной техникой. Колонну встречали стоя. Без красивых образов и сравнений. Эмоции здесь царили действительно непередаваемые - растроганы и одновременно горды были и зрители и участники, ну и конечно, сами ветераны.

Василий Михайлович Астафьев, герой СССР: "Только радость! Это Победа!".

По предварительным данным, в колонне «Бессмертного полка» в этом году прошли более 40 тысяч человек. Когда её начало приблизилось к эспланаде, замыкающие ряды только-только подходили к Октябрьской площади.

На портретах юноши и девушки, мужчины и женщины. Великая Отечественная война не щадила никого и коснулась практически каждой современной семьи. Разные сегодня и те, кто несут портреты - очень много в колонне и детей. Объединяет этих всех людей одно – сегодня они идут одним шагом в «Бессмертном полку».

«Бессмертный полк» - будущее парадов Победы. Впрочем, уже сегодня проект изменил многое: даже самые маленькие его участники знают о войне и своих ветеранах.