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Парад 9 Мая в Перми: основные моменты

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трибуны ветераны

В прологе Парада Победы в Перми в этом году приняло участие рекордное количество артистов – более тысячи. А в колонне военной техники прошли реальные образцы, повидавшие поля Великой Отечественной. Все основные моменты попытался уместить в своем рассказе наш корреспондент.

Ровно в 10:00 на Октябрьской площади появились участники театрализованного пролога. В постановке под названием «Победа всегда за нами!» были задействованы около  тысячи человек, которые рассказали историю госпиталей Прикамья.

пролог

С трибун за ярким действием наблюдали главные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны. Для них организовали 500 зрительских мест и еще столько же – для сопровождающих. Вслед за прологом состоялось торжественное прохождение войск Пермского гарнизона, 1,5 тысячи человек личного состава, не менее 20 единиц военной техники.

техника

Только на площади было 13 тысяч зрителей. Для тех, кто не смог прийти, ГТРК «Пермь» в прямом эфире показала главные моменты. Во всех районах города прошли около ста мероприятий. Чтобы отметь 72-ю годовщину Победы, приехали жители со всего края.

Решетников

Максим Решетников, и. о. губернатора Пермского края: "Нас объединяет память о подвигах и беспримерной духовной мощи народа, о тех, кто отдал жизни на полях сражений в Ленинграде, в плену, на оккупированных территориях".

В честь 9 мая преобразился весь город: стелы, флаги, растяжки. В целом около сотни различных элементов оформления.

Самойлов

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Низкий поклон и слава легендарному и мужественному поколению победителей, которые своими ратными делами и трудом завоевали эту победу. И мы с вами должны нести гордость и память о подвигах наших прадедов, дедов и отцов в наших сердцах. И тогда победа всегда будет за нами!".

парад

Где бы ни проходил Парад Победы – цифры, кончено, после сакрального смысла самого праздника играют не последнюю роль. Ведь задача не просто показать чеканность шага, технику, сделать это надо красиво, масштабно и, судя по всему, в Перми всё так и прошло.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.05.2017 в 09:45 в рубрике - Новости телеканалов

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