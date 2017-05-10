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Парад 9 Мая в Перми: основные моменты →

Кадеты чеканят шаг

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кадеты

Свой небольшой парад устроили кадеты, воспитанники Пермского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Особую форму ребята здесь носят с младших классов. Дополнительно изучают военную историю, огневую, стрелковую подготовку и даже азы медицины.

Кадеты чеканят шаг. Но пока что только в столовую. Какое серьезное мероприятие без плотного завтрака. Манная каша и бутерброды с маслом. Дальше - генеральная репетиция. Последние приготовления перед визитом гостей. Пятерки в дневнике не главное. В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, признаются, отличников и хорошистов не так много. Сироты здесь учатся по кадетской технологии - это ноу-хау Пермского края. Дополнительно ребята изучают военную историю, огневую и стрелковую подготовку, азы медицины.

Из 213 воспитанников центра 78 уже примерили кадетскую форму, причем сделали это осознано. Как говорят, именно так здесь приучают принимать самостоятельные решения.

Здесь стараются дать путевку в жизнь. И собственные истории успеха уже имеются.

Елена Лебедева, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Перми: "Наш воспитанник Данил Мелехин, закончив кадетское отделение, закончив одиннадцать классов, поступил в военный институт, закончил его, сейчас уже в звании лейтенанта. Имеет семью, имеет ребенка, с нами на связи".

Главный гость на торжественной линейке к девятому мая - глава региона Максим Решетников. Идет сначала, впрочем, вовсе не в актовый зал. А проверяет, в каких условиях живут дети. Только после - на смотр-парад кадетов.

Решетников

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "День Победы - очень важный для каждого из нас праздник, самый главный наш праздник. Это наша общая история, это наша общая боль и это гордость за нашу страну".

Дисциплина у ребят, конечно, не такая жесткая, как в обычном кадетском корпусе. Но лучшие курсанты точно так же имеют право нести вахту памяти у монумента войнам Уральского добровольческого танкового корпуса 9 мая.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 10.05.2017 в 09:19 в рубрике - Новости телеканалов

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← Пермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историй

Парад 9 Мая в Перми: основные моменты →

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