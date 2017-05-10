Пермь и Санкт-Петербург объединили тысячи личных историй

В Перми встречали почетных гостей и ветеранов из Санкт-Петербурга. В годы войны Прикамье, тогда Молотовская область, стало одним из центров для эвакуации жителей блокадного Ленинграда. Сюда была перевезена труппа Мариинского театра, заводы, детские учреждения. Всего почти 320 тысяч человек.

Три вражеские пули остановила книга, которую боец Красной армии в тот день взял с собой. Эти семьсот страниц в годы Великой Отечественной войны спасли жизнь танкисту. Реликвию привезли в Пермь блокадники Ленинграда, для того чтобы не только рассказать, но и показать нынешнему поколению, как это было.

Людмила Смирнова, председатель комитета блокадников Совета ветеранов Санкт-Петербурга: "Были люди, которые голодали, их большинство, а были люди.. ну, вы же фильм "Блокада" видели".

Для школьников ветераны провели уроки мужества. Воспоминания о войне оставили сильные впечатления.

Лиза Булкина, ученица школы №24 г. Пермь: "Запомнилось всё, что они рассказали, появились какие-то мысли - помогать друг другу, не оставлять друг друга в беде".

Визит Санкт-Петербургской делегации лишний повод напомнить - из блокадного Ленинграда в Молотовскую область с 1941 было расселено около 320 тысяч человек, эвакуированы детские учреждения, предприятия, вузы, театры.

Людмила Смирнова, председатель комитета блокадников Совета ветеранов Санкт-Петербурга: "В 1956-м, когда ехали на целину, мы проезжали здесь и были в кунгурских ваших пещерах. Когда мне сказали, что мы посетим, для меня это вообще как праздник".

Подобные встречи помогают сохранить преемственность поколений, и живые свидетели истории здесь ключевое звено.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы: "Я учился в школе им Василия Ивановича Кузнецова. И мы понимали, что это заслуженный разведчик, который погиб, и он отдал свою жизнь, самое ценовое, что у него есть. И я думаю, что пришло время всё хорошее "достать с полки".

О незримой связи двух городов говорили и во время визита почетных гостей в администрацию Перми. Ведь столица Прикамья и Санкт-Петербург объединяют тысячи личных историй и судеб, общий вклад в развитие нашей страны.

Взять тот же Мариинский, труппа которого в военные годы располагалась в Пермском театре оперы и балета, отсюда и давно назревавшее предложение, не раз озвученное на состоявшихся встречах, о присвоении северной столице и краевому центру статусов городов-побратимов.