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Пермь 9 мая 2017 года. Видеозапись военного Парада и шествия Бессмертного полка, посвященных Дню Победы

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Пермь вместе со всей страной отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения главного торжества Парада Победы по традиции выбрана Октябрьская площадь.

Театрализованным представлением из пяти сцен, открыли начало торжеств. Танцевальные коллективы Перми выразили благодарность участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, показали фронтовой подвиг пермяков, работу тыловых госпиталей, промышленную силу и мощь Прикамья в военные годы.

Перед началом Торжественного прохождения войск военнослужащие Президентского полка комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации внесли на Октябрьскую площадь Государственный флаг и Знамя Победы. Командование парадом осуществлял начальник Пермского военного Суворовского училища, генерал-майор Виктор Батмазов. Принимал парад Советник командующего войсками Центрального военного округа, генерал-майор Сергей Черномордин, который совершил объезд коробок военнослужащих для приветствия и поздравления.

Ветеранов войны, тружеников тыла, и всех пермяков поздравил глава Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов.

Торжественным маршем по площади прошли барабанщики Пермского кадетского корпуса имени Героя России Федора Кузьмина, далее – курсанты Пермского Суворовского училища, военнослужащие Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, а также других военных ведомств и учреждений.

Прохождение военной техники началось с образцов советской техники военных лет. Далее на площади появились автомобиль ГАЗ-67, модернизированная боевая разведовательно-дозорная машина БРДМ-2А, бронетранспортер БТР 80 ПБ. Были представлены и специальные автомобили – УРАЛ 4320, модернизированный 120-миллиметровый комплекс 2С12А на шасси автомобиля УРАЛ 43206, 152-миллиметровая Гаубица 2А65, реактивная система залпового огня 2Б17 «Град», боевая машина РСЗО «Смерч» 9А5204, дальнобойная реактивная система залпового огня «Смерч» БМ 9А52. Впервые на параде приняло участие новейшее российское 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена», которое разработано на «Мотовилихинских заводах» в Перми.

Прямым включением из кабины сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действий МиГ-3 присутствующих поздравил командир авиационного отряда, летчик первого класса Ильяс Ахметшин.

Прохождение военной техники на Октябрьской площади завершил сводный военный оркестр под управлением Евгения Тверетинова.

На площадь вышли участники «Бессмертного полка», главная задача которого – сохранить в семьях память о солдатах Великой Отечественной войны. Пермский «Бессмертный полк» присоединился к всероссийскому движению в 2013 году, тогда по улицам нашего города прошли около 5 тысяч человек. В 2016 году в колонне прошли более 35 тысяч человек, в этом году – около 40 тысяч человек.


Опубликовано: 09.05.2017 в 15:00 в рубрике - Новости телеканалов

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