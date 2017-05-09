В пермское небо выпустили голубей мира
Торжественная церемония возложения венков и цветов прошла в Перми у монумента Героям фронта и тыла. После минуты молчания в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне в небо выпустили голубей мира, прозвучали оружейные выстрелы.
Помимо ветеранов и официальных лиц в мероприятии приняли участие руководители общественных организаций и даже совсем еще юные жители Прикамья. Под музыку Пермского губернского военного оркестра военнослужащие Президентского полка вынесли флаг России и Знамя Победы.
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